『映画たんプリ』13人のプリキュアが一堂に集結してダンス！ 華やかなエンディングダンススチール解禁
『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』より、「たんプリ」「キミプリ」「わんぷり」がエンディングダンスを披露する姿を捉えたスチール4点が公開。あわせて、第7弾まで展開される入場者プレゼントの配布が決定し、第4弾「名探偵★メモリアルカード」の配布も発表された。
【動画】『キミプリ』＆『わんぷり！』のみんなが『映画たんプリ』に登場！
本作は、アニメ『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の劇場版。2027年から1999年にタイムスリップした明智あんなが、仲間たちと名探偵プリキュアに変身し、怪盗団ファントムが巻き起こす事件を解決していく物語だ。
このたび解禁されたのは、プリキュア映画には欠かせない、エンドロールを彩るエンディングダンスのスチール。主題歌「FIRST PRISM」がやさしく響く中、シリーズの垣根を越えたプリキュアたちが、心を通わせるようにダンスを披露する。スチールには、ピンク色に彩られ、キラキラと輝く“はなまる素敵なかりんの庭”で踊るキュアアンサー、キュアミスティック、キュアエクレール、キュアアルカナをはじめ、笑顔いっぱいの「キミプリ」「わんぷり」の姿も。さらに、色とりどりの光に包まれながら13人のプリキュアが一堂に会して踊る姿も収められ、映画の余韻を感じさせる華やかで心温まるカットとなっている。
3作品のプリキュアが一堂に会し、心を通わせるようにダンスを披露する姿は、本作ならではの大きな見どころのひとつ。細部までこだわりが詰まったエンディングは、何度でも見返したくなるような魅力にあふれている。すでに鑑賞したファンには改めてその感動を味わえるスチールとして、これから鑑賞する人にはスクリーンで繰り広げられる夢の共演への期待が高まるものとなっている。物語の舞台となった“かりんの庭”で、それぞれが踊るエンディングにも注目だ。
さらに、10月9日～11月5日の期間限定で、映画館でしか聴くことのできない「特別トーク」の上映も決定。映画上映後に、『映画たんプリ』からキュアアンサー、かりん、アラン、「キミプリ」からキュアアイドル、「わんぷり」からキュアワンダフルが参加し、映画を鑑賞した人だけが楽しめるトークを繰り広げる。
スクリーンには、キャラクターデザイン・総作画監督の宮本絵美子による描き下ろしイラストが投影され、写真撮影やSNSへの投稿も可能。シリーズの垣根を越えたプリキュアたちが「みんなでの思い出」について語るほか、かりんとアランが本編では明かされなかった思いを語る場面も登場する。
また、第4弾入場者プレゼント「名探偵★メモリアルカード」が、10月9日より1週間限定で配布されることも決定。「特別トーク」でスクリーンに投影されるイラストを使用した豪華両面仕様で、ここでしか手に入らない特別なデザインとなっている。
そして、本作の大ヒットを記念し、入場者プレゼントを第7弾まで配布することも決定。第5弾以降のアイテムについては、今後明らかになる。
10月15日には、本作で3度目となる応援上映の開催が決定。今回は全国47都道府県の劇場で実施される。歓声、応援、拍手OKの空間で、プリキュアを思う存分応援しながら映画を楽しむことができる。
また、新宿バルト9での応援上映では、本作のスタッフ陣によるスタッフトークも開催。上田華子監督をはじめ、脚本の成田良美、中川真緒プロデューサー（東映アニメーション）、多田香奈子プロデューサー（ABCアニメーション）が登壇し、制作秘話や映画に込めた思いを語る。Xでは「#教えて映画たんプリのナゾ」のハッシュタグで、スタッフへの質問を募集中。映画の感想やスタッフに聞いてみたいことを投稿することができる。
『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』は全国公開中。
【動画】『キミプリ』＆『わんぷり！』のみんなが『映画たんプリ』に登場！
本作は、アニメ『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の劇場版。2027年から1999年にタイムスリップした明智あんなが、仲間たちと名探偵プリキュアに変身し、怪盗団ファントムが巻き起こす事件を解決していく物語だ。
3作品のプリキュアが一堂に会し、心を通わせるようにダンスを披露する姿は、本作ならではの大きな見どころのひとつ。細部までこだわりが詰まったエンディングは、何度でも見返したくなるような魅力にあふれている。すでに鑑賞したファンには改めてその感動を味わえるスチールとして、これから鑑賞する人にはスクリーンで繰り広げられる夢の共演への期待が高まるものとなっている。物語の舞台となった“かりんの庭”で、それぞれが踊るエンディングにも注目だ。
さらに、10月9日～11月5日の期間限定で、映画館でしか聴くことのできない「特別トーク」の上映も決定。映画上映後に、『映画たんプリ』からキュアアンサー、かりん、アラン、「キミプリ」からキュアアイドル、「わんぷり」からキュアワンダフルが参加し、映画を鑑賞した人だけが楽しめるトークを繰り広げる。
スクリーンには、キャラクターデザイン・総作画監督の宮本絵美子による描き下ろしイラストが投影され、写真撮影やSNSへの投稿も可能。シリーズの垣根を越えたプリキュアたちが「みんなでの思い出」について語るほか、かりんとアランが本編では明かされなかった思いを語る場面も登場する。
また、第4弾入場者プレゼント「名探偵★メモリアルカード」が、10月9日より1週間限定で配布されることも決定。「特別トーク」でスクリーンに投影されるイラストを使用した豪華両面仕様で、ここでしか手に入らない特別なデザインとなっている。
そして、本作の大ヒットを記念し、入場者プレゼントを第7弾まで配布することも決定。第5弾以降のアイテムについては、今後明らかになる。
10月15日には、本作で3度目となる応援上映の開催が決定。今回は全国47都道府県の劇場で実施される。歓声、応援、拍手OKの空間で、プリキュアを思う存分応援しながら映画を楽しむことができる。
また、新宿バルト9での応援上映では、本作のスタッフ陣によるスタッフトークも開催。上田華子監督をはじめ、脚本の成田良美、中川真緒プロデューサー（東映アニメーション）、多田香奈子プロデューサー（ABCアニメーション）が登壇し、制作秘話や映画に込めた思いを語る。Xでは「#教えて映画たんプリのナゾ」のハッシュタグで、スタッフへの質問を募集中。映画の感想やスタッフに聞いてみたいことを投稿することができる。
『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』は全国公開中。