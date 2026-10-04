ワンちゃんが服を着たら、まさかの姿に…！？思わず笑ってしまう一幕が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で22万5000回再生を突破し、「可愛すぎて笑いが止まらないｗ」「途中段階が別犬ｗｗｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：お出かけのため、犬に『服』を着せた結果→思った以上に『ピチピチ』で…もはや別犬な『まさかの風貌』】

タイトな服を着せてみた

Instagramアカウント「mugi_rin_wanko」の投稿主さんが紹介したのは、シベリアン・ハスキーとポメラニアンのMIX『凛』ちゃんとのワンシーン。

この日は、凛ちゃんをドッグランへ連れて行くことに。土の上を思いきり走ったり、転がったりするため、砂ぼこりや汚れを防ぐ目的で服を着せることにしました。

ところが、いざ着せてみると、思った以上にピチピチなサイズ感。まずは顔から服を通していきますが、ぴったりと体にフィットしていきます。

いつものふわふわな毛並みが押さえられ、凛ちゃんの姿も少しずつ変化。その姿はなんとも愉快で、普段とはまったく違う雰囲気だったそうです。

どんどんほっそりして…

さらに服を引っ張りながら、少しずつ体へ着せていく投稿主さん。凛ちゃんはおとなしくされるがままになっていたそうです。

ところが、服に毛がすっぽり収まっていくにつれて、どんどん細くなっていきます。ふわふわの毛並みが隠れるだけで、ここまで印象が変わるとは驚きです。

耳や顔周りの毛まで中へ入り込んでいるため、「犬らしさ」すらなくなってしまいました。投稿主さんも、そのあまりの変化に思わず笑ってしまったことでしょう。

別犬みたいになっちゃった！？

そして、ついにお尻まで服を着せ終わりました。すると凛ちゃんは、まるで別犬のようなスレンダーな姿に。

ふわふわだった体がすっかり細く見え、いつもの凛ちゃんとはかなり違う風貌です。

投稿主さんは、服の中に入り込んでいた耳と顔周りの毛を外へ出して、きれいに整えてあげることに。すると、頭部はひとまず凛ちゃんらしいフサフサな姿に戻りました。

体の毛はしっかり服でカバーしたまま、これで準備は完了。思わぬ姿に変身してしまった凛ちゃんですが、無事にドッグランへ出発したそうです。

この投稿には、「大人しく着せてもらうのかわいい」「お利口さんですね」など、多くのコメントが寄せられています。

凛ちゃんには、『むぎ助』ちゃんという同居犬もいるそう。2匹の仲睦まじい様子は、Instagramアカウント「mugi_rin_wanko」でチェックできます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「mugi_rin_wanko」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。