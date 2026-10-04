わんちゃんは人と同じぐらい感情が豊かな動物。もちろん、理不尽に怒られたら不満に思ってしまうこともあるでしょう。そんな『不満大爆発』なわんちゃんの光景が、再生回数126万回を突破する反響を呼ぶことに。

投稿を見た人からは、「『ねえ、今のはちょっとちがうよ？』って言ってそう（笑）」「文句の言い方が可愛いｗ」と笑いが起こることとなりました。

【動画：『そりゃ怒るｗ』理由もなく"猫パンチ"された犬→まるで人間のように『不満をぶちまける光景』】

Instagramアカウント『ひばちとつづらと茅ちゃん穂ちゃん』に、『猫パンチ』をされて不満大爆発なわんちゃんの光景が投稿されて話題を呼んでいます。

その日、飼い主さんと一緒にまったりとくつろいでいた優しい保護犬『ひばち君』と、キジ白猫の『茅ちゃん』。すると突然、茅ちゃんがひばち君に猫パンチを繰り出したそう！

さっきまで穏やかな時間を過ごしていたのに、突然猫パンチをお見舞いされてしまったひばち君は、どこか戸惑ったように「オウ」と声をあげたといいます。

何かしてしまったのならいざ知らず…ただ一緒にいただけなのに突然パンチされたら、きっと誰もがひばち君のような反応になることでしょう。

理不尽パンチに不満が大爆発！

茅ちゃんから理不尽な『猫パンチ』を受けることになったひばち君。しばらくの間、茅ちゃんに何か言っていたひばち君ですが…まだまだ不満を言い足りないご様子。茅ちゃんがいる方へ歩いていき、もう一度「オウ」と文句を言い始めたといいます。

ふたりの間にいた飼い主さんは、そんなひばち君と茅ちゃんのやりとりを見て、「そりゃ怒るわなぁ」とひばち君に共感。まるで人間のようなふたりのやりとりに、温かい笑いがこぼれてしまうのでした。

そんな理不尽な『猫パンチ』をお見舞いされたひばち君の光景は、「回り込んでまで文句を言うのに笑ってしまったｗ」「オウオウ怒るの可愛いｗ」「やり返さないとこ、偉すぎません？」と、投稿を見た人に笑顔を届けることとなったのでした。

別の日には、ひばち君が茅ちゃんの後ろをついて歩いていると…茅ちゃんは機嫌が悪かったのか、ひばち君の方をふり返って猫パンチ！

立ち上がって牽制するものの、ひばち君は茅ちゃんを優しく見つめていたといいます。

そんな理不尽なこともあるけれど、ひばち君は茅ちゃんのことが大好き。茅ちゃんが窓際でくつろいでいる時には、そっと顔を覗かせて様子を見にくることも。

たまには不満を言いたくなってしまうけど、それでもやっぱり茅ちゃんと一緒にいたいひばち君の光景に、なんだかこちらまで胸が温かくなります。

Instagramアカウント『ひばちとつづらと茅ちゃん穂ちゃん』では、そんな優しい保護犬『ひばち君』と家族たちの、穏やかで温かい日常の様子が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ひばちとつづらと茅ちゃん穂ちゃん」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。