「パチンコ店のサクラ」で月40万円稼いだ44歳。怪しまれないために存在した“ルール”とは…／パチンコ店は20年あまりでどれくらい減ったのか調べてみた
行列ができているラーメン店を見ると、つい「おいしいのかな」と並びたくなる。ネットの口コミで星がたくさん付いていると、それだけで安心してしまう。人がたくさん集まっている場所は、それだけで良さそうに見えるものです。
警察庁の発表によると、全国のパチンコ店とパチスロ店はあわせて、2021年末の8458軒から2025年末には6464軒に。この4年だけで、約2000軒が姿を消しています。
今回ご紹介するのは、過去に大きな反響を呼んだ人気記事から、20代のころにパチンコ店の「サクラ」としてアルバイトをしていた男性の話。業界の都市伝説とも言われてきた仕事の中身を、本人が語ってくれました。
記事の後半では、パチンコ店の数の移り変わりと、ギャンブルとの付き合い方について調べてみました。
＊ ＊ ＊
昔から業界都市伝説として聞いたことがある人も多いであろうパチンコ店のサクラ。あらかじめ出玉やメダルの大量獲得が期待しやすい優良台で遊技し、「この店は出ている」とお客に思わせる印象操作がその目的だと言われている。
金属部品工場で働く武田恭司さん（仮名・40代）は、20代前半の数年間、パチンコホールのサクラとしてアルバイトしていたとか。もともと趣味でスロットを打っていたそうだが最初は勝ったり負けたりの繰り返し。トータルでの収支はマイナスのどこにでもいるごく普通の一般客だった。
だが、2002年のある晩、中高生の頃に自分のことを可愛がってくれていた地元のT先輩から久々の電話。はじめは近況報告やスロットの話で盛り上がっていたが、唐突に「ちょっとバイトする気ないか？」と言われたそうだ。
◆日給は1万5000円。獲得メダルの枚数が多ければボーナスも
「それがパチンコ屋のサクラでした。そんな話が本当にあるんだという驚きと自分がそれをできる嬉しさもあり、その場で『喜んで！』でバイト先の居酒屋みたいなノリで返事したのを覚えています」
筆者は若手ライター時代、パチンコ店や新機種の広告記事などを担当していた時期があり、業界関係者との付き合いはそれなりにある。実は、都市伝説などではなく昔はサクラが存在していたこと、当時はそういう連中を使う一部のホールがあったことを噂レベルの情報として認識していた。
ちなみに武田さんを誘ったT先輩はサクラのグループの幹部。連絡は携帯メールで行い、打ちに行くのは週3～4日。基本的に住んでいた県や隣県のホールが多かったが遠方に打ちに行くことも時々あったそうだ。
警察庁の発表によると、全国のパチンコ店とパチスロ店はあわせて、2021年末の8458軒から2025年末には6464軒に。この4年だけで、約2000軒が姿を消しています。
記事の後半では、パチンコ店の数の移り変わりと、ギャンブルとの付き合い方について調べてみました。
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昔から業界都市伝説として聞いたことがある人も多いであろうパチンコ店のサクラ。あらかじめ出玉やメダルの大量獲得が期待しやすい優良台で遊技し、「この店は出ている」とお客に思わせる印象操作がその目的だと言われている。
金属部品工場で働く武田恭司さん（仮名・40代）は、20代前半の数年間、パチンコホールのサクラとしてアルバイトしていたとか。もともと趣味でスロットを打っていたそうだが最初は勝ったり負けたりの繰り返し。トータルでの収支はマイナスのどこにでもいるごく普通の一般客だった。
だが、2002年のある晩、中高生の頃に自分のことを可愛がってくれていた地元のT先輩から久々の電話。はじめは近況報告やスロットの話で盛り上がっていたが、唐突に「ちょっとバイトする気ないか？」と言われたそうだ。
◆日給は1万5000円。獲得メダルの枚数が多ければボーナスも
「それがパチンコ屋のサクラでした。そんな話が本当にあるんだという驚きと自分がそれをできる嬉しさもあり、その場で『喜んで！』でバイト先の居酒屋みたいなノリで返事したのを覚えています」
筆者は若手ライター時代、パチンコ店や新機種の広告記事などを担当していた時期があり、業界関係者との付き合いはそれなりにある。実は、都市伝説などではなく昔はサクラが存在していたこと、当時はそういう連中を使う一部のホールがあったことを噂レベルの情報として認識していた。
ちなみに武田さんを誘ったT先輩はサクラのグループの幹部。連絡は携帯メールで行い、打ちに行くのは週3～4日。基本的に住んでいた県や隣県のホールが多かったが遠方に打ちに行くことも時々あったそうだ。