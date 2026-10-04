山本が叫ぶ！ 『VIVANT 悪役会議室』3名の最新キャラクタービジュアル公開
『VIVANT』第1シーズンで乃木（堺雅人）に粛清された悪役たちがラジオブースに集結し、第2シーズン（TBS系／毎週日曜21時）の内容を非公式で“深掘り”＆“分析”する『VIVANT 悪役会議室』。新たに公開された出演者のキャラクタービジュアルを一気にチェックする。
【写真】鋭い眼光を光らせるワニズ（河内大和）
今夜4日21時からは、『VIVANT』第19話が放送される。先日、後半戦ビジュアルとして公開された、乃木憂助（堺）らキャラクター16名の新たなビジュアルも話題だ。
そんな中、『悪役会議室』に出演している山本巧（迫田孝也）、ゴビ（馬場徹）、ワニズ（河内大和）の3名も、新しいキャラクタービジュアルが公開されている。
16名が汚れた顔で写っていたのと同様に、3人も顔を汚し、それぞれ厳しい表情を見せている。視聴者との考察合戦が人気を集める『悪役会議室』だが、3人が今後どのような分析を繰り広げるのかにも注目が集まる。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンは、TBS系にて毎週日曜21時放送。『VIVANT 悪役会議室』は、TBSラジオにて毎週日曜23時～23時30分放送。「TBSラジオ公式」YouTubeでも生配信。
【写真】鋭い眼光を光らせるワニズ（河内大和）
今夜4日21時からは、『VIVANT』第19話が放送される。先日、後半戦ビジュアルとして公開された、乃木憂助（堺）らキャラクター16名の新たなビジュアルも話題だ。
16名が汚れた顔で写っていたのと同様に、3人も顔を汚し、それぞれ厳しい表情を見せている。視聴者との考察合戦が人気を集める『悪役会議室』だが、3人が今後どのような分析を繰り広げるのかにも注目が集まる。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンは、TBS系にて毎週日曜21時放送。『VIVANT 悪役会議室』は、TBSラジオにて毎週日曜23時～23時30分放送。「TBSラジオ公式」YouTubeでも生配信。