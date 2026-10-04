◇セ・リーグ 阪神4─6広島（2026年10月3日 マツダスタジアム）

阪神は3日、2年連続12度目、2リーグ制以降では8度目のリーグ優勝を果たした。2リーグ制以降では球団初の連覇。優勝へのマジックナンバー「1」で迎えた3日の広島戦（マツダ）に逆転負けを喫したが、2位の巨人も敗れて歓喜の瞬間を迎えた。2リーグ制以降、球団初の「阪神優勝、巨人2位」の順位でフィニッシュ。藤川球児監督（46）は、プロ野球史上5人目の就任1年目から2年連続リーグ制覇を達成した。39号3ランを放った佐藤輝明内野手（27）は打撃3部門でリーグトップに立つ活躍でチームをけん引した。

宿敵の敗戦による栄冠でも、価値は不変だ。広島に敗れてから3時間51分後に迎えた歓喜の瞬間。球団初となるセ・リーグ連覇への道は、佐藤輝のバットが切り開いてきた。仲間と死力を尽くした139試合。猛虎の先人たちが誰も目にすることできなかった、新しい景色を堪能した。

「うれしいです。形はどうであれ、きょう優勝できて、本当にホッとしている。めちゃくちゃ最高です」

午後2時開始の広島戦では、1-1の3回2死一、二塁で一時勝ち越しとなる39号3ランを放った。一足早い祝砲で秋空を彩り、打率・314、105打点を含めた3冠王にも前進。偉業へと走り続ける26年は、一本の電話が分岐点になった。

今季初の3試合連続無安打に終わった7月3日広島戦後のことだった。本塁打も6月28日同戦での16号以降8試合出ず、その一発さえ16試合ぶりという苦悩。敗戦後、ベンチ裏に閉じこもったまま姿を現さなかった。試合終了から55分後、「考え事をしていた」と言い残し、足早にクラブハウスへ引き揚げた。

実はこのとき、近大時代から師事する高島茂誉トレーナーとスマートフォン越しに打撃メカニックの調整をしていた。疲労蓄積により、下半身から上半身の順に回って最後にバットが出る理想の回旋が狂っていた。体の動きと感覚を合致させるべく、鏡の前でスイングしながら復調の糸口を探した。「こういう感覚は正しいですか？」と質問を送ると、高島トレーナーは「テキストで返すのは難しいから、ちょっと話そうか」と返事。いつものような文章のやり取りでは解決しないほど事態は深刻だった。バットを振ってはスマホを耳に当て、意見交換して、また振って--。通話は45分に及んだ。

天も味方した。翌4日の同戦前は雨のため室内練習。前夜の遠隔指導を踏まえ、落ち着いて動作確認を行えたことで「ハマりました」（佐藤輝）。主砲の上空を覆っていた暗雲は流れ去った。5日以降の10試合中9試合で安打を放ち、11日ヤクルト戦から5戦5発の量産。師弟のホットラインにより、鮮やかなV字回復を実現した。

「昨年いい結果が出て、準備の仕方がある程度わかった。その経験が、今年はさらに生きたんじゃないかな」

この日も試合前練習で屋外フリー打撃を行わなかったように、今季は試合前の室内打撃を積極採用した。夏場の練習量調整、負担軽減に加え「打球音」にもこだわったからだ。人一倍、音に敏感なため、屋外で甲高い音が響かずに湧き出る「状態悪化の疑念」を一掃する意図があった。対戦カードによっては屋外フリーを初戦のみにとどめた。打球音が一層反響するブルペンで打ったバンテリンドームでは、セのビジター本拠地別最高の打率・400、6本塁打を記録。耳からも臨戦態勢を整えた成果だった。

「（リーグ連覇は）大きな目標だったので、今こうやって達成できて、良かったです」

週2度は治療院に通い、体をほぐした。甲子園のナイター後に訪ね、午前3時までフォーム調整をした日もある。結果にこだわり、例年以上に己と向き合った一年。たゆまぬ努力が結実した。（八木 勇磨）

○…佐藤輝（神）が39号3ランを放ち、昨季に続く40号へ王手を懸けた。球団で2年連続40発は74、75年田淵幸一（（45）（43））と85、86年バース（（54）（47））の2人が記録している。

○…打点は自己最多を更新する105に伸ばし、初の100得点にも到達。100打点＆100得点は05年金本知憲（125打点＆120得点）以来、球団6人目（7度目）で、生え抜きでは85年掛布雅之（108打点＆102得点）以来41年ぶり。また、6年目で通算163本塁打＆517打点は、長嶋茂雄（巨）の162本塁打＆516打点を上回った。