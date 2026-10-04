『豊臣兄弟！』第38回 “秀長”仲野太賀、城下町活性化のため各地から商人を呼び込もうと考える
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第38回「和を以（も）って、大和をなす」が4日の今夜放送される。
【写真】間宮祥太朗が筆屋の才蔵役で出演 第38回「和を以（も）って、大和をなす」より
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
【第38回「和を以（も）って、大和をなす」あらすじ】
大和国の財政を根本から建て直すため、秀長（仲野）は城下町・郡山の商いを活性化しようとする。だが既得権益を守りたい奈良の豪商たちは郡山への移転を拒否。秀長は、郡山で新たに店を開いた筆屋の才蔵（間宮祥太朗）の商いを成功に導き、それを起爆剤に各地から商人を呼び込もうと考える。
一方、大坂では秀吉（池松壮亮）が帝の許しを得て新たな「氏」を得ることなり、何と名乗るべきか勘案していた。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。
【写真】間宮祥太朗が筆屋の才蔵役で出演 第38回「和を以（も）って、大和をなす」より
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
大和国の財政を根本から建て直すため、秀長（仲野）は城下町・郡山の商いを活性化しようとする。だが既得権益を守りたい奈良の豪商たちは郡山への移転を拒否。秀長は、郡山で新たに店を開いた筆屋の才蔵（間宮祥太朗）の商いを成功に導き、それを起爆剤に各地から商人を呼び込もうと考える。
一方、大坂では秀吉（池松壮亮）が帝の許しを得て新たな「氏」を得ることなり、何と名乗るべきか勘案していた。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。