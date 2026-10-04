愛知・名古屋アジア大会サッカー男子決勝（３日、豊田ス）で、Ｕー２１日本代表を１-０で下し金メダルを獲得した韓国のメディアが、日本に〝イチャモン〟をつけた。

３大会連続して決勝で日本を下し４連覇を達成した韓国だが、喜びの一方で、小さな表記も気になったようだ。韓国メディア「ベストイレブン」は「日本は敗北後、公式ＳＮＳで『Ｕー２１』を強調した」と報道。

表彰式で韓国国旗がうまく掲揚されなかったことを伝えた上で「日本サッカー協会の公式ＳＮＳポストも論争の的となった。試合後、日本が韓国に０-１で敗れた後、画像下部に『Ｕー２１（男子）』という別のフレーズが表示された」と、サッカー日本代表の公式ＳＮＳで結果を伝える写真の下に小さく「Ｕー２１」と書かれている点に着目。

「日本のＵー２１代表参加自体は、五輪世代育成という自国の方針に沿った選択だ。しかし、決勝の敗北直後に再び『Ｕー２１』を強調した投稿をしたことには、当然ながら失望が残る」と、大会規定は２３歳以下となるＵー２３だが、日本が下のカテゴリーで臨んでいることを強めていると苦言を呈した。

細かな点も気になるようだ。