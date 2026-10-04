「楽天トラベル」で検索すると、ある宿は1人1泊2万5000円からで、4万円を超えるところも。

【写真を見る】6万円を超える部屋も… 申告漏れが発覚した「総持院」の住職

ある部屋からは美しい枯山水の庭が見えて、夕食は精進料理のコース。また、多くの施設に共通しているのは、早朝の勤行体験が付いていることだ。これらは寺院の「宿坊」である。

世界遺産に登録されている真言密教の聖地・高野山で、宿坊を営む複数の宗教法人が、2025年度に大阪国税局から税務調査を受けたことが分かったのは9月上旬のこと。申告漏れの総額は1億円以上で、宗教法人は約6000万円の追徴課税となった。宿泊で得た収入を私的に使う、あるいは、所得を過少申告していたケースもあったというのである。

総持院のInstagramより

そのうちの一つで、金剛峯寺に隣接する「高野山別格本山 総持院」の宿坊には沐浴場と呼ばれる大浴場が備えてあり、2名1泊で6万円を超える部屋も。同寺院に聞くと、

「（申告漏れに関する取材については）弁護士事務所を通してください」

との答え。地元・高野町の関係者によると、

「高野山は世界遺産であることからインバウンド需要で外国人観光客が押し寄せているのです。ここ4～5年で宿泊者数が倍増しており、2025年は19万8000人に上りました。精進料理や勤行などの宗教体験が目的ですが、一方で、高野山の宿坊の数は52軒と限られている。こうした背景もあって、ここ数年、宿坊は高級化し、コロナ禍前の2～3倍の値段が当たり前になっているのです」

なるほど、豪華な宿がいくつもある理由がこれで分かった。

いつの間にか寺院の重要なビジネスに

一方で、そもそも宿坊とは、単なる宿泊施設ではなかったはず、と宗教ジャーナリストの小川寛大氏が指摘する。

「本来、宿坊は寺院に修行しにやってくる修行僧のために提供される簡素な宿泊場所でした。それもあって、大きな寺院では系列のお寺の紹介状がないと泊めてくれないところもあった。こうした背景から生まれた施設ですから、宿泊料を取らないとか、あるいは取っても数千円程度というのが普通だったのです」

それが、いつの間にか寺院の重要なビジネスと化していたわけだが、問題は税金である。そもそも、宗教法人であっても営利事業には税がかかる。宿泊施設の場合は1泊1000円を超えると、営利事業とみなされる。

「税務当局は以前から寺院のビジネスに目を光らせていました。ジュースの自販機を置く小さなスペースであっても営利事業として固定資産税をかけられたケースがあります」（同）

だから国税局が高級化した宿坊に目をつけたのは当然だったともいえる。高野山の開祖・空海が知ったら何と言うのだろうか。

「週刊新潮」2026年9月24日・10月1日号 掲載