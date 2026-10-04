映画『あぶない刑事リターンズ』（1996年）に登場したアルファロメオ164 スーパー24V（1996年式／走行距離1万3856km）とオーナー・山本治孝さん

写真拡大

　映画『あぶない刑事リターンズ』で、柴田恭兵演じるユージの愛車として登場し、覆面パトカーの役目を担ったのが、白とシルバーのツートーンに仕立てられたイタリア製のフラッグシップセダンアルファロメオ164スーパー24Vだった。

　撮影終了後、この車両は朝の情報番組『ズームイン!!サタデー』（日本テレビ系）の視聴者プレゼントとして提供され、当選者のもとへ届けられた。それから約30年、長く表舞台から姿を消していた一台が、日本最大級の中古車オークション、いわゆるオートオークションに突然、姿を現した。現在のオーナーである山本さんが振り返る。

「僕は毎日3、4時間、オートオークションの出品情報をチェックしています。2026年8月19日、そのなかで、白とシルバーのツートーンのアルファロメオが目に留まりました。この仕様は非常に珍しく、僕が知る限り、日本国内に多くても4、5台あるかどうかという希少な車です。しかも、僕は『あぶない刑事』の大ファン。見つけた瞬間『もしかすると、あの劇中車ではないか』と思いました」

　その一台が出品されていたのは、事故車や不動車などを扱う「事故現状車コーナー」だった。

「走行距離はわずか1万3800km。外装や内装の状態を写真で確認すると、長い間、動かされずに保管されていた車だと推察できました。さらに気になったのが、後部座席に残されていた、テレビ番組での贈呈式などで使われるような、大きな鍵です。そこに舘ひろしさんが写ったポスターのようなものが、ちらりと見えたんです。『これは本当に、あぶ刑事の劇中車かもしれない』と、期待値が上がりました。『あぶない刑事』ファンの父も『絶対に劇中車だ。これは買うしかない』と言うんです」

　山本さんは無事、オークションで落札。実車はエンジンがかからず、ブレーキも固着していた。タイミングベルトも切れており、約30年間、動かされていなかったことを考えれば、燃料系や駆動系、車体下部などにも相応の劣化が及んでいると考えられた。車両の状態は、山本さんにとって想定の範囲内だった。

　しかし、どうしても確かめておきたいことがあった。このクルマが本物の劇中車であるという、たしかな証拠だ。そこで、前オーナーに連絡を取った。

「そうです。あれは僕が当てたクルマです」

　そうはっきり答えたあと、当時の経緯を語ってくれた。

「はがきを1枚出したのですが、応募したことすら忘れていたころ、突然、テレビ局から電話がかかってきました。生放送だったようで、いきなり『おめでとうございます!』と言われ、本当に驚きました。

　その後、しばらく乗っていたのですが、走行距離が1万3000kmを超えたころ、タイミングベルトが切れてしまいました。僕はクルマに詳しくありませんし、近くにディーラーもなかったので、『いつか修理しよう』と思いながら倉庫に保管していたんです。それから、そのまま30年近くが過ぎました。

　ある日、『使わなくなった農機具を買い取ります』という業者が飛び込みでやって来て、あのクルマのことを思い出しました。それまで手放すつもりはありませんでしたが、このまま眠らせておくのも忍びない。大切にしてくれる人のもとへ届けばいいと思い、この機会に手放すことにしました。クルマの価値をわかっている人に届いてよかったです」

　アルファロメオが本物の劇中車であることが確認できた。その瞬間、山本さんは思わず歓喜の声をあげたという。

「さすがに声が出ましたね。『やった!』って（笑）。うれしくて、発見から確認に至るまでの経緯をXに投稿したところ『譲ってほしい』という申し出が殺到しました。でも、売るつもりはありません。僕自身、希少車のコレクターですから、このまま大切に保管します。すぐに修理する予定はありませんが、もし部品取り車との縁があれば、再生に取りかかるかもしれません」

　スクリーンを駆け、懸賞によってひとりの視聴者のもとへ渡ったアルファロメオ164。約30年の眠りを経て発見された一台は、山本さんのコレクションに加わり、再び人々の前に姿を見せる日を待っている。