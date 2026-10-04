おばあちゃんのおうちの小さな子猫と実家の猫ちゃんのひとときが、思わず感動してしまうほど素敵だと話題に。小さな子猫を気にかける猫ちゃんの光景には、「とてもステキで良いお写真」「とってもよい！」と温かいコメントが寄せられることに。投稿は26万表示を突破し、投稿を見た人に温かい気持ちを届けています。

【写真：おばあちゃんの家にやってきた『小さな子猫』→隣には先輩猫がいて…『優しい光景』】

子猫のオズくんを優しく見つめる麦ちゃん

子猫と先輩猫の素敵な光景が投稿されたのは、Xアカウントの『teto』。その日、飼い主さんが窓際にやってくると、そこにはおばあちゃんのおうちで暮らしている白黒猫の『オズくん』と、実家の茶白猫『麦ちゃん』が隣に並んで座っていたそう。

外の景色が気になるのか、網戸越しにジッと外を眺めるオズくん。

そんな子猫らしい反応を見せてくれるオズくんの隣には…先輩猫の麦ちゃんが寄り添っていたそう。

まるで我が子を見守るように、優しくオズくんに顔を寄せる麦ちゃん。その素敵な光景に、なんだかこちらまで穏やかな気持ちになってきます。

優しい麦ちゃんの正体は…『猫又』！？

オズくんのことを慈しむように見守る麦ちゃん。とても素敵なその光景には「猫又かと思った」という反応が寄せられることに。なぜなら…光を受けた麦ちゃんのしっぽの下に影ができていたから！パッと見たら、たしかにしっぽが2本あるようにも見えてきます。

長い時を生きて様々な物を見てきた猫又ならば、子猫を見つめるその慈悲深い視線にも納得です。投稿者さんはそんな猫又説を聞いて、「本性隠してるけど、たまたま写真に写ってしまったとかだったら愛しいなあ」と嬉しく感じたといいます。

そんなオズくんと麦ちゃんの素敵なひとときには、「涙出ました」「愛…！」と、感動の声が寄せられることに。これからたくさんのことを経験していく子猫のオズくんと、長い時を生きてきたかのような麦ちゃんの優しい視線に、思わず見とれてしまう人が続出することとなったのでした。

今回はオズくんと麦ちゃんの光景でしたが、普段のXアカウント『teto』では、投稿者さんのおうちで暮らしているハチワレ猫『テトちゃん』の様子が投稿されています。表情豊かなテトちゃんが、日々の疲れを癒やしてくれますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「teto」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。