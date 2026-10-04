金メダルの韓国“のみ”国旗掲揚されず…男子サッカー表彰式トラブル　「国旗一枚すらまともに掲げてくれず不満」と韓国主将も苦言【アジア大会】

最後までトラブル続きだった。

今度は韓国国旗の“掲揚”トラブルだ。

【写真】愛知・名古屋アジア大会運営は「落第点」韓国スポーツ界トップが苦言

U-23韓国代表は10月3日、豊田スタジアムで行われた愛知・名古屋アジア大会男子サッカー決勝で日本に1-0で勝利した。

これでアジア大会4連覇を達成し、再び金メダルを手にすることとなった。

韓国代表は全員が歓喜に沸いていた。イ・ミンソン監督は選手たちから胴上げを受け、決勝ゴールを決めたMFオム・ジソン（スウォンジー・シティ）はファンの前で喜びを爆発させた。表彰式では大韓体育会のユ・スンミン会長がプレゼンターとして登壇し、韓国の金メダルに華を添えた。

しかし、韓国が金メダルを胸にした後に問題が発生した。国歌斉唱で韓国国歌が豊田スタジアムに響き渡った際、韓国国旗が正常に上がらなかったのだ。

関係者は国歌が流れる間、何度も掲揚を試みたが、紐が絡まったのか上手く行かず、結局は韓国国旗のみ上がり切らないまま国歌が終わってしまった。

（写真提供＝OSEN）表彰式の国歌斉唱で、韓国国旗のみ掲揚されずにいる

（写真提供＝OSEN）

表彰台から国旗掲揚を見つめていた選手たちは戸惑いの表情を隠せなかった。国歌が終わった後、韓国のファンからはブーイングが寄せられた。

表彰式後の取材対応で、日本戦でキャプテンを務めたイ・ギヒョクは「日本が意図的にやったことなら良くないと思う」とし、「表彰式は誰もが祝福されるべき場所なのに、必死に努力して成果を出した僕たちに対して太極旗（韓国国旗）一枚すらまともに掲げてくれなかった点は不満だ」とコメントした。

愛知・名古屋アジア大会は開幕前から大会中に至るまで数々の物議に包まれた。特に選手の移動問題が顕著だった。

男子サッカー韓国代表は大会期間、選手を乗せるはずのバスが遅れて到着したり、試合当日にサッカー場ではなく野球場へ連れて行かれたりと、さまざまな不手際に翻弄された。

そして今回、「国旗が掲揚されない」というトラブルまで加わり、韓国の金メダル獲得に水を差す格好となった。