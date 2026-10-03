阪神が球団初のセ・リーグ連覇を達成 藤川監督は就任から2年連続Vの快挙 2位巨人を振り切る
藤川監督はチームとして史上初のセ・リーグ連覇に導いた（C）産経新聞社
優勝マジックを「1」としていた阪神が10月3日優勝を決め、球団史上初のセ・リーグ連覇を成し遂げた。
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優勝がかかった3日の広島戦（マツダ）に敗れたが、ナイターでマジック対象の2位巨人がDeNAに敗れたため、悲願のリーグ連覇を達成した。
3日のゲームでは佐藤輝明が豪快に39号3ランを放ちながら、終盤8回にリリーフ陣が広島打線につかまり、逆転を許した。
昨年はぶっちぎりVを果たした阪神も今季は苦しんだ。
最初の誤算は昨年防御率0.17、50試合連続無失点と強固にブルペンを支えた石井大智の離脱だった。キャンプ時に左アキレス腱を断裂。チームに戻ってきたのは9月となった。
ただ、昨年も強みだったブルペンを立て直すきっかけとなったのは若い力だった。
後半戦から剛腕、工藤泰成を守護神に指名、同じく速球派の木下里都、また育成から支配下となった神宮僚介など若い力も活用しながら、大事な終盤を固めていった。
打線では39本塁打を放った主砲、佐藤輝明、森下翔太の爆発力、大山悠輔の勝負強さが光った。
課題とされた下位打線でも坂本誠志郎がキャリアハイの10本塁打をマークとチームを支えた。
そして投手陣では何といっても最多勝を確定させた高橋遥人の快投が大きかった。破竹の開幕10連勝含め、5完投4完封とまさに無双左腕としてチームをけん引。捕手陣では日本ハムからトレード移籍で加入した伏見寅威も高橋とのバッテリー含め、新たな力となった。
今季のセ・リーグは終盤もつれながら、最後は投打の総合力で阪神がゴールテープを切った。
次は日本一に向けての戦いとなる。藤川監督がどのような形で選手の背中を押していくのか。引き続き、注目となりそうだ。