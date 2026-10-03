ドジャースの大谷翔平投手（32）が2日（日本時間3日）、地区シリーズ開幕前日練習で、復調を印象づけた。屋外フリー打撃で11本の柵越えを放ち、実戦形式の打撃練習でも快音。右上腕二頭筋の炎症で負傷者リスト（IL）入りした期間は右腕をケアするため、左手で育児に奮闘していたことも明かした。家族の支えを力に、3連覇への第一関門となるブレーブス戦に臨む。

無観客のドジャースタジアムに、爆発音にも似た打球音が響き渡った。地区シリーズ開幕を翌日に控え、大谷のバットが火を噴いた。屋外フリー打撃は23スイングで11本の柵越え。2度の3連発に加え、右翼席上段に推定飛距離135メートルの特大弾も放った。

さらに右腕シーハンとのライブBP（実戦形式の打撃練習）では2打数1安打。右翼フェンスにワンバウンドで当てる二塁打性の痛烈な打球を放った。

「かなり良くはなっている。スイングもスムーズになっている」。25日ぶりに取材に応じた大谷は、炎症を抱えていた右上腕二頭筋の回復に手応えを示し、ナ・リーグ東地区を制したブレーブスとの地区シリーズへ「十分にいい状態で臨めるんじゃないかな」と自信をのぞかせた。

9月23日にILから復帰後のレギュラーシーズン最後の5試合は21打数5安打、打率.238、8三振。18試合、86打席連続ノーアーチは、ともに移籍後自己ワーストだ。

結果が出ない中、球団とはポストシーズン（PS）を見据えて話し合い、IL入りで意見が一致した。打撃フォームの修正にも試行錯誤を重ねた。戦列を離れた15日間、心の支えとなったのが家族だった。

「子供たちと接する時間が長かったので、あんまり暇な時間はなかった」とほほを緩ませ、「一人だったら、考える時間も長いし、しんどかったと思う。いっぱい人がいたので、気持ちの面で違かった」と振り返った。

右腕の回復へ細心の注意を払いながら1歳の娘と6月に誕生した長男の育児にも奮闘していた。「娘はもう左手だけで（抱っこが）いける。ちょっと息子は無理だけど、娘を中心に左手で頑張っていた」と笑顔を見せた。妻・真美子さんや子供たちに囲まれ、前向きに過ごすことができた。

この日からロサンゼルスには熱波が襲来し、最高気温は39度。地区シリーズ第1、2戦も同様の予報で酷暑との戦いも待ち受ける。24年は3本塁打、25年は8本塁打をかっ飛ばしたPS。「雰囲気にしっかりとアジャストできれば、自分の期待している結果に近づくと思う」。3連覇を懸けた戦いがいよいよ幕を開ける。（柳原 直之）

★大谷の主な一問一答

--地区シリーズ開幕を迎える心境は？

「シーズンは長かったけど、やっぱりこれからいよいよスタートするなという、そういう期待感と、ワクワク感」

--猛暑が予想されるが暑さ対策は？

「自分自身はない。投手が大変。（初戦先発の）スクバルに頑張ってもらいたい」

--出場可否に関するアンドルー・フリードマン編成本部長とのコミュニケーションについて。

「PSに向けて何がベストかというところ1点だった。出続けるのがベストなのか、ある程度休みをとって体調も整えながら、メカニズムも考えながらいくのがベストなのか。2人ともILに入る方がベストということで一致した感じ」

--右腕、左膝はオフに何らかの処置をするのか？

「原因が分かりづらい部分もある。オフにゆっくりと、チェックも含めてやりたいなとは思っている。まだそういう時期ではないので、どんな状態でもしっかりと試合でベストなパフォーマンスを出せるようにまずは調整、ケアをしたい」

--2日前の紅白戦で9年ぶりに山本と対戦した。

「実戦を養う上でどちらにとっても有意義な時間だったのかなと思う。数打席立って、各球種を見て。だいぶ昔（17年9月26日）ですね、対戦したのは。印象も大分、違っていたと思う」

▼ドジャース・ロバーツ監督（大谷と山本の対決は）由伸の勝ちだった。何度かアウトにしていた。（大谷は）PSに入れば、集中力はさらに高まるはずだし、良い結果を期待している。

▼ドジャース・スクバル（PSでの本拠地登板は自身初。初戦に向け）自分たちへの歓声を聞けるのが楽しみ。本拠地の雰囲気の中で投げられるのは楽しみ。