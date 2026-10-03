広瀬すず、男子校に通う中学生の3年ぶりにしゃべった女子になる 笑顔で「こんにちは」
俳優の広瀬すず、作家の凪良ゆうが3日、東京・アーバンドック ららぽーと豊洲で行われた映画『汝、星のごとく』（9日公開）の公開直前イベントに参加した。
【写真】原作者の凪良ゆうも参加したイベント
イベントではお悩み相談コーナーも。男子校に通う中学3年生から「普段、女子と接する機会がなく、いざ女子と話す時に緊張してしまいます。自然に話したり、仲良くなるためにはどうしたらいいでしょうか？」という悩みが寄せられた。
高校まで男子校に進むという中学生は「最後に女子としゃべったのが小学校の時。そのまま男子校なので」と明かした。凪良は「3年ぶりにしゃべった女性が広瀬すずさんって、めっちゃすごくない！伝説」と驚き、広瀬は「こんにちは」と笑顔を向けた。凪良は「モテようと思わないこと」と金言を授けていた。
本作は、凪良ゆうによる同名小説を藤井監督が実写映画化。風光明媚な瀬戸内の島を舞台に、京都から転校してきた青埜櫂（横浜流星）と、島で生まれ育った井上暁海（広瀬すず）が出会い、運命に翻弄されながら歩む15年間を描く。
【写真】原作者の凪良ゆうも参加したイベント
イベントではお悩み相談コーナーも。男子校に通う中学3年生から「普段、女子と接する機会がなく、いざ女子と話す時に緊張してしまいます。自然に話したり、仲良くなるためにはどうしたらいいでしょうか？」という悩みが寄せられた。
本作は、凪良ゆうによる同名小説を藤井監督が実写映画化。風光明媚な瀬戸内の島を舞台に、京都から転校してきた青埜櫂（横浜流星）と、島で生まれ育った井上暁海（広瀬すず）が出会い、運命に翻弄されながら歩む15年間を描く。