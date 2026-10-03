お散歩嫌いなわんちゃんの予想外の『隠れ方』が、再生回数14万回を超えて笑顔を届けています。飼い主さんがお散歩の準備をしていたところ、状況を察知したわんちゃん。あまりにもバレバレな『隠れ方』に、「たまらん…可愛すぎ」「丸見えｗ」と反響が寄せられています。

【動画：散歩嫌いな犬に『おさんぽいこっか』と声をかけた結果→行きたくなさすぎて…まさかの『隠れ方』】

お散歩嫌いなわんちゃんの可愛すぎる『隠れ方』が話題となっているのは、Instagramアカウント『チワワの親子 사라❤︎고마』に投稿された、チワワの『こまちゃん』の光景。

その日、こまちゃんと、こまちゃんのお母さん犬『さらちゃん』のお散歩に行く準備を始めた飼い主さん。すると…こまちゃんは突然ソファの背もたれに顔を埋めたそう。

どうやら、こまちゃんは隠れているつもりのご様子。『頭隠して尻隠さず』どころか、顔以外全てがまる見えになってしまうこまちゃんなのでした。

『おやつ』と聞いた瞬間…

そんな『完全拒否』な体勢になったこまちゃんですが、その固い決意が揺らいでしまう言葉があるのだそう。それは…わんちゃんたちが大好きな『おやつ』の三文字！その言葉を聞いた瞬間、キラキラとしたまん丸の目を飼い主さんに向けるこまちゃん。

その姿を見た飼い主さんが再び「お散歩行こっか」と言った瞬間…こまちゃんはハッと我に返り、ソファに顔を隠してしまったとのこと。その素直すぎる可愛らしい反応に、思わずキュンとしてしまいます。

一方、お母さん犬のさらちゃんはというと…どちらの言葉を聞いても嬉しそうに飼い主さんを見つめていたそう。そんな個性豊かなふたりの反応に、なんだか笑顔になってしまいます。

そんなこまちゃんとさらちゃんのお散歩前の光景には、「おやつはほしいけど散歩は…って葛藤しててかわいい」「抱っこしてあげたくなります」「可愛いですね♡」と、コメントが寄せられることに。たくさんの人に癒やしを届けています。

お外に行くと…実はスタスタ♪

そんなお散歩嫌いなこまちゃんですが、お散歩が始まってしまえば意外にもスタスタと歩いてくれるようです。

さらちゃんと横に並んで、まっすぐに道路を進んでいたといいます。

そんな苦手なこともきちんとこなせてしまうのは、きっと大好きな飼い主さんとさらちゃんがそばにいてくれるから。大切な存在が、こまちゃんを日々強くしてくれているのでした。

Instagramアカウント『チワワの親子 사라❤︎고마』では、そんな仲良しチワワ親子の『こまちゃん』と『さらちゃん』のごはんタイムの様子や日常の出来事が綴られています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「チワワの親子 사라❤︎고마」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。