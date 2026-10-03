とある『福島銘菓』に似ていると言われたというラブラドール・レトリーバー。実際に見比べてみると…思った以上に『分からなくもない光景』が話題になっているのです。

思わず笑ってしまう、微笑ましい光景は記事執筆時点で128万回を超えて表示されており、5.5万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『福島のお菓子に似てる』といわれた大型犬→見比べてみると…『納得の一枚』】

『福島銘菓に似てる』といわれた大型犬

Xアカウント『@yokozuna_lab』に投稿されたのは、ラブラドール・レトリーバーさんとまさかの銘菓…？

飼い主さんはこの日、過去に愛犬「横綱」くんが『福島銘菓の『ままどおる』に似てる』と言われたこと、その発想がとても気に入っているというエピソードを紹介されました。

思った以上に『分からなくもない光景』が話題

横綱くんが似ていると言われた銘菓は、優しい茶色の細長い楕円形に銘菓名があしらわれたお菓子。

そのお色味と遠目で見るとくしゃっとシワが寄っているようにも見えることから、横綱くんの印象、フォルムとそっくりだと言われたのだそう。

飼い主さんは、早速その銘菓を手に入れて横綱くんとのツーショットも披露。思った以上に『分からなくもない』と納得せざるを得ない結末を迎えることとなったのだといいます。

素敵な発想と、横綱くんの個性溢れる表情は多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「名前も若干ラブラドールに似てておもろい」「今日一番笑った」「しっとりとした皮の質感もそっくり～」「シワ具合と色かなｗ」「似てますね」「爆笑しました」「ママドール・レトリバー」「可愛すぎるｗ」などのコメントが寄せられています。

クセ強な仕草や表情が大人気！

2023年5月2日生まれの横綱くんは、とっても表情豊かでクセが強い仕草や行動が大人気。好きにならずにはいられない…！個性とユーモアに溢れたチャーミングな男の子です。

ご家族に溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らす横綱くんの日常は日々多くのユーザーにラブラドール・レトリーバーの魅力やたくさんの癒しを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@yokozuna_lab」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。