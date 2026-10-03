「飛ぶぞこれ」禁断のバター乗せアレンジは必見！ローソンの秋スイーツ9品を食べ尽くしてわかった“買うべき”神商品
YouTubeチャンネル「爆食ダイエット夫婦」が、「【ローソン】ファミマに対抗して秋スイーツ9品を爆食！栗づくしのローソンを食べ比べた結果、軍配はまさかの⁉︎【#2026後編】」と題した動画を公開した。ローソンの芋・栗をテーマにした秋スイーツ9品を食べ比べ、そのクオリティの高さや独自のアレンジ方法を紹介している。
動画では、じゅんちゃんとまるちゃんがローソンの秋スイーツを次々と実食。「ごろっとした焼き芋のもち食感ロール」では、断面を見せながら「生地にもクリームにも入ってる」と驚きの表情を浮かべ、ゴロゴロとした芋の食感を堪能した。また、「紅はるかのおいも蒸しパン」には、フランス産の塩バターを乗せて温める「ドーピング」アレンジを披露し、一口食べたじゅんちゃんは「飛ぶぞこれ」とその相性の良さを絶賛している。
栗スイーツの注目は、「ごろっと栗のモンブランタルト」と「贅沢すぎ！お重モンブラン（和栗）」だ。タルトはサクサクの生地に渋皮栗やクリームが乗っており、じゅんちゃんは「タルトが独特な味をしている」と大人な味わいを高く評価。一方、786円という高価格帯のお重モンブランでは、重箱サイズの巨大な容器に敷き詰められた栗粉とクリームに歓喜し、「甘さ控えめで栗の味が濃い」と、大きなスプーンで頬張る様子を見せた。
動画の終盤、2人は今回食べた中での第1位を発表。まるちゃんは「ゴロっと！さつまいものパン」、じゅんちゃんは「ごろっと栗のモンブランタルト」を選出した。さらに、以前比較したファミリーマートのスイーツとどちらが好きかという問いには、夫婦揃って「ローソン」と回答。「お芋や栗の素材感がしっかり楽しめる」と総括した。秋の味覚を存分に味わいたい方は、ぜひローソンのスイーツを試してみてはいかがだろうか。
動画では、じゅんちゃんとまるちゃんがローソンの秋スイーツを次々と実食。「ごろっとした焼き芋のもち食感ロール」では、断面を見せながら「生地にもクリームにも入ってる」と驚きの表情を浮かべ、ゴロゴロとした芋の食感を堪能した。また、「紅はるかのおいも蒸しパン」には、フランス産の塩バターを乗せて温める「ドーピング」アレンジを披露し、一口食べたじゅんちゃんは「飛ぶぞこれ」とその相性の良さを絶賛している。
栗スイーツの注目は、「ごろっと栗のモンブランタルト」と「贅沢すぎ！お重モンブラン（和栗）」だ。タルトはサクサクの生地に渋皮栗やクリームが乗っており、じゅんちゃんは「タルトが独特な味をしている」と大人な味わいを高く評価。一方、786円という高価格帯のお重モンブランでは、重箱サイズの巨大な容器に敷き詰められた栗粉とクリームに歓喜し、「甘さ控えめで栗の味が濃い」と、大きなスプーンで頬張る様子を見せた。
動画の終盤、2人は今回食べた中での第1位を発表。まるちゃんは「ゴロっと！さつまいものパン」、じゅんちゃんは「ごろっと栗のモンブランタルト」を選出した。さらに、以前比較したファミリーマートのスイーツとどちらが好きかという問いには、夫婦揃って「ローソン」と回答。「お芋や栗の素材感がしっかり楽しめる」と総括した。秋の味覚を存分に味わいたい方は、ぜひローソンのスイーツを試してみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
毎週 木曜・土曜・日曜 19:00 爆食更新！ 月曜・金曜ラジオ配信（不定期で動画になる時もあります！） 火曜 月曜ラジオのコメント返し生配信（なるべく毎週する予定） 2018年に結婚した夫のじゅんちゃんと、妻のまるちゃんです！ 激安・デカ盛り・対決企画を中心に、 爆食の裏側やリアルな本音も発信しています！
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