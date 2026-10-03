広瀬すず、酒豪暴露されて照れ笑い 凪良ゆうにツッコミ「仲間ですよね！」
俳優の広瀬すず、作家の凪良ゆうが3日、東京・アーバンドック ららぽーと豊洲で行われた映画『汝、星のごとく』（10月9日公開）の公開直前イベントに参加した。
【写真】原作者の凪良ゆうも参加したイベント
2022年に公開の『流浪の月』から続く、広瀬と凪良の関係。前作、本作と関係も深まった。凪良は「今治ロケの最後の日に、いろいろおしゃべりさせてもらった。よくお酒を飲む人だな、と」と暴露し、広瀬は「仲間ですよね！」と苦笑い。
よく食べ、よく飲んだそうで、お互いに「楽しかった」と笑顔で振り返る。凪良は「あの日に、すずさんが芋焼酎のソーダ割を飲んでいた。私も初めて飲んだんです。そこからハマっちゃって、今でも芋ソーダを飲んでいます」といい影響をもらったことを語っていた。
本作は、凪良ゆうによる同名小説を藤井監督が実写映画化。風光明媚な瀬戸内の島を舞台に、京都から転校してきた青埜櫂（横浜流星）と、島で生まれ育った井上暁海（広瀬すず）が出会い、運命に翻弄されながら歩む15年間を描く。
【写真】原作者の凪良ゆうも参加したイベント
2022年に公開の『流浪の月』から続く、広瀬と凪良の関係。前作、本作と関係も深まった。凪良は「今治ロケの最後の日に、いろいろおしゃべりさせてもらった。よくお酒を飲む人だな、と」と暴露し、広瀬は「仲間ですよね！」と苦笑い。
本作は、凪良ゆうによる同名小説を藤井監督が実写映画化。風光明媚な瀬戸内の島を舞台に、京都から転校してきた青埜櫂（横浜流星）と、島で生まれ育った井上暁海（広瀬すず）が出会い、運命に翻弄されながら歩む15年間を描く。