「M‐1 グランプリ 2026」、エントリー数は過去最多の12663組！ 前年より1142組増
漫才日本一を決める「M-1グランプリ2026」は、本日10月3日で1回戦の全日程を終了。今年のエントリー数は過去最多となる1万2663組（再エントリー含む）を記録。昨年の1万1521組から1142組増加し、大会史上最高記録を更新した。
【写真】『M‐1グランプリ2025』優勝者のたくろう
8月1日に開幕した「M-1グランプリ2026」は、札幌、仙台、新潟、埼玉、東京、千葉、静岡、名古屋、大阪、広島、愛媛、福岡、沖縄に加え、今年新たに加わった長野、熊本を含む全国各地で1回戦を実施してきた。
10月12日からは、東京会場（雷5656会館ときわホール）を皮切りに2回戦がスタート。前回大会で準々決勝以上に進出した“シード権組”も登場し、熱戦がさらに加速する。
昨年の21回大会では、たくろうが優勝。2024年までは準決勝止まりだったものの、結成10年目の節目に見事一足飛びで王者の座を勝ち取った。
第22代王者を決める決勝戦は、12月にABCテレビ・テレビ朝日系にて生放送される。
【写真】『M‐1グランプリ2025』優勝者のたくろう
8月1日に開幕した「M-1グランプリ2026」は、札幌、仙台、新潟、埼玉、東京、千葉、静岡、名古屋、大阪、広島、愛媛、福岡、沖縄に加え、今年新たに加わった長野、熊本を含む全国各地で1回戦を実施してきた。
昨年の21回大会では、たくろうが優勝。2024年までは準決勝止まりだったものの、結成10年目の節目に見事一足飛びで王者の座を勝ち取った。
第22代王者を決める決勝戦は、12月にABCテレビ・テレビ朝日系にて生放送される。