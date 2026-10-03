猫ちゃんは居心地の良い場所を見つける天才。その様子が伝わってくる光景が、71万表示を超えて反響を呼んでいます。新築のおうちに置こうと素敵な椅子を購入したところ、猫ちゃんのお眼鏡にかなってしまった光景には、「猫ちゃんがお望みなら仕方ないですよね」「わかります」と、たくさんの共感が寄せられることとなりました。

【写真：新居のために『1番気合いを入れて購入した椅子』→猫たちも気に入ってしまい…1年後の光景】

新築のおうちに置くため、『素敵な椅子』を購入

Xアカウント『すきやき | SUKIYAKI NOTE（@SUKIYAKINOTE）』に投稿されたある日の光景が、投稿を見た人に笑顔を届けることに。

その日、ベンガル猫ちゃんとサイベリアンちゃんの飼い主さんは、「我が家で1番気合い入れて購入した椅子」というコメントと共に、リビングの風景を投稿。その椅子は一年前におうちを建てた時に買ったもので、飼い主さんのお気に入り家具の一つ。

その隣には椅子のデザインにぴったりのサイドテーブルが置かれ、椅子の後ろには緑が彩られた中庭。まさに理想の空間です。

きっと、この椅子で過ごす時間は日常の疲れを癒やしてくれる、そう思えるような空間ですが…快適だからこそこの空間でくつろぐことが難しい『予想外の出来事』が起こってしまったのでした。

新居にやってきた1年後の椅子の上には…

おうちを建てた時に一緒に購入したお気に入りの椅子。新居にやってきた1年後には、すっかり飼い主さんの定位置になっている…かと思いきや。なんと、そこには飼い主さんではなく、ベンガル猫ちゃんとサイベリアンちゃんの姿が！

どうやら、あまりにも居心地がよすぎて、猫ちゃんたちにとってもお気に入りの場所になってしまったようです。

そのため、1年経っても飼い主さんがその場所に座るタイミングがなかなかこないのだとか。猫ちゃんたちの隙をついて座ってみた日には、何か物言いたそうな顔で見つめられてしまったといいます。

そんな最高のくつろぎスポットを見つけた猫ちゃんたちの光景には、「人間の物＝ネコ様の物ですからねｗ」「全て込みで椅子がより素敵に見えます」「うちは足とんとんされて『そこどいて』でした」と、たくさんの反響が寄せられることに。

Xアカウント『すきやき | SUKIYAKI NOTE（@SUKIYAKINOTE）』では、そんな素敵なおうちで暮らす猫ちゃんたちの日常風景や、飼い主さんの暮らしのひとコマが投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「すきやき | SUKIYAKI NOTE（@SUKIYAKINOTE）」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。