大型犬カフェで賑やかに働くわんこたち。時間になり、扉からみんなで退場することになったのですが、どうやら1匹だけみんなから遅れをとってしまい……？その様子がSNSに公開されると、記事執筆時点で208万回以上も再生され、「ばり可愛い！！！」「なんて平和な世界なんだ」といった声が届きました！

【動画：大型犬カフェで働くワンコたち→退場時、なぜか1匹だけ…とんでもなく愛おしい光景】

️退場の時間

Instagramアカウント「CHOWCHOWLAND(@chowchowland07)」さまは、愛知県にお店を構える大型犬カフェ『CHOWCHOWLAND』さま！名前の通り複数の大型犬（チャウチャウ）が在籍しています。

この日もお客さんとたくさんふれあい、楽しんだチャウチャウちゃんたち。さようならの時間になり、お姉さんの合図とともに、一斉に扉からお部屋へと帰って行ったといいます。

みんな次々と順番に扉から帰っていくわんこたち。しかし、そんな中、1匹だけ、なぜかその場から動かないわんこがいたのです。

この子の名前は「ぶーちゃん」。なんと、ぐっすり眠ってしまっていたのです！

️マイペースすぎる様子が話題に

お姉さんに名前を呼ばれると、ようやく起床したぶーちゃん。自分の置かれている状況がわからないのか、少しだけぼーっとした様子（笑）

そして、しばらくすると「あ、もしかして終わった？」と少し焦り出したぶーちゃん。ヨタヨタと足早に帰って行ったのでした！

ぶーちゃんのあまりに可愛らしいマイペースな様子は、Instagramに投稿されると瞬く間に注目を集め、記事執筆時点で208万回も再生されています。

コメント欄には「なんか、可愛いすぎて泣けてきた」「私の一押し！ぶーちゃんが可愛いすぎ♡」「寝起きも可愛い♡」といった声が寄せられました！

ぶーちゃんを含め、個性豊かで可愛らしいわんこたちの様子が見られるのは、Instagramアカウント「CHOWCHOWLAND(@chowchowland07)」さまです。

ぶーちゃん、CHOWCHOWLANDのわんちゃんたち、従業員さんたち、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「CHOWCHOWLAND(@chowchowland07)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。