韓国旅行前に知っておきたい！日本人がやりがちな「NGマナー」とは？焼肉の焼き方からお会計まで
YouTubeチャンネル「韓国 JIN」が、「【韓国でこれは絶対やらないで】日韓マナーの違い」と題した動画を公開した。動画では、出演者のJINが、日本人が韓国でついやってしまいがちなNGマナーについて、具体的なシチュエーションを交えて解説している。
JINはまず、複数人での食事後のお会計について言及。日本では個別会計が一般的だが、韓国でこれをすると「マナーが悪い」と見なされる可能性があるという。韓国では「10人来たら10人が1つのグループとして認識される」ため、誰かがまとめて支払い、後で精算するのが自然だと説明した。
また、食事のスピードについても日韓で違いがあると指摘。日本では自分のペースで食べるのが普通だが、韓国では「全体のスピードを合わせて食べないといけない」と語る。個人への配慮よりも、団体への配慮が重んじられる文化背景があるとした。
さらに、焼肉屋での振る舞いにも触れている。日本のように自分の肉を自分のスペースで焼く行為について、JINは「他人は下で土下座させている気持ち」「結構な屈辱感」と表現し、肉は全員分を一緒に焼くのが鉄則だと断言した。加えて、肉を焼くのは男性の役割とされることが多く、女性や母親に外食時まで家事のような負担をかけさせないという概念が影響していると解説した。
その他にも、セルフサービスの水やおかずを取りに行く際は全員分を持ってくることや、手酌が厳禁であることなど、集団での調和を重んじる韓国独自のマナーを多数紹介した。動画の終盤では、韓国の若者の「お酒離れ」にも触れ、自己管理や自己啓発にお金と時間を使う若者が増えている一方、アルコール度数の低下により50代以上の飲酒量が増えているという興味深い実態も明かした。
本動画は、日本と韓国の文化的な違いを、日常生活に密着したマナーという視点から分かりやすく紐解いている。単なるルールの紹介にとどまらず、その背景にある「集団への配慮」という韓国社会の価値観を深く学べる内容となっている。
JINはまず、複数人での食事後のお会計について言及。日本では個別会計が一般的だが、韓国でこれをすると「マナーが悪い」と見なされる可能性があるという。韓国では「10人来たら10人が1つのグループとして認識される」ため、誰かがまとめて支払い、後で精算するのが自然だと説明した。
また、食事のスピードについても日韓で違いがあると指摘。日本では自分のペースで食べるのが普通だが、韓国では「全体のスピードを合わせて食べないといけない」と語る。個人への配慮よりも、団体への配慮が重んじられる文化背景があるとした。
さらに、焼肉屋での振る舞いにも触れている。日本のように自分の肉を自分のスペースで焼く行為について、JINは「他人は下で土下座させている気持ち」「結構な屈辱感」と表現し、肉は全員分を一緒に焼くのが鉄則だと断言した。加えて、肉を焼くのは男性の役割とされることが多く、女性や母親に外食時まで家事のような負担をかけさせないという概念が影響していると解説した。
その他にも、セルフサービスの水やおかずを取りに行く際は全員分を持ってくることや、手酌が厳禁であることなど、集団での調和を重んじる韓国独自のマナーを多数紹介した。動画の終盤では、韓国の若者の「お酒離れ」にも触れ、自己管理や自己啓発にお金と時間を使う若者が増えている一方、アルコール度数の低下により50代以上の飲酒量が増えているという興味深い実態も明かした。
本動画は、日本と韓国の文化的な違いを、日常生活に密着したマナーという視点から分かりやすく紐解いている。単なるルールの紹介にとどまらず、その背景にある「集団への配慮」という韓国社会の価値観を深く学べる内容となっている。
YouTubeの動画内容
関連記事
正直に格付けします！最新韓国カップラーメンランキング
【悲報】日本で事故に遭った韓国人…請求された金額に言葉を失いました
日本在住16年の韓国人が「母国に戻らない」と決断した理由とは？「理解力のキャパが広い」と語る日本人の魅力
チャンネル情報
楽しく韓国語＆韓国情報が分かるチャンネルです！ 絶対喋れる韓国語コーチ｜100日でTOPIK5級合格可能 韓国語本著者【本気で韓国語始めます】【韓国語100日マスター】Amazonベストセラー 大韓民国政府の大韓貿易投資振興公社(Kotra)のインフルエンサー活動を通じて韓国を日本に紹介 日本政府観光局の国際観光振興機構のインフルエンサー活動を通じて日本を韓国に紹介 ★JIN公式LINE https://page.line.me/990zmlzy ★全てのJINリンク集 https://lit.link/jin224korea ★韓国語講座Live 初級：月1-2回 水曜日21:00 VIPペン講座：月1-2回 日曜日21:00 ※開催曜日時の変更はコミュニティに記載 ★Live 不定期で韓国情報 Live ★チャンネルメンバーシップへの加入(ペン) https://www.youtube.com/c/JIN224/join 詳細はメンバーシップ概要欄をご覧ください。 ★Insta&Twitter&TikTok★ jin224_korea 【注意事項】 ・日本と韓国の文化を楽しむ方々、特に未成年者を含め親子で視聴される方も多くいます。不適切だと判断されたコメントは削除されます。
youtube.com/@jin224 YouTube