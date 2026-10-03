Travis Japan松田元太『はだかんぼうたち』今夜スタート 美しくも危険！ 禁断の恋愛群像劇が開幕
Travis Japanの松田元太が主演するドラマ『はだかんぼうたち』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）が今夜スタート。大人たちが強烈に求め合い、嫉妬、打算、欲望…心の汚点をさらけ出しながらも不器用にみっともなく生きる禁断の恋愛群像劇がついに幕を開ける。
【写真】鯖崎（松田）が目を奪われた桃（加藤ローサ）の姿も！ 『はだかんぼうたち』第1話フォトギャラリー
本作は、直木賞作家・江國香織の長編小説をドラマ化した恋愛群像劇。興味を持った女性には、恋人や配偶者がいるかどうか関係なく、無邪気に近づいていく鯖崎涼（松田）を中心にした、美しくも危険な大人の三角関係を描く。
■第1話あらすじ
「昨日は最高に楽しかったよ。ありがとう」。靴職人の鯖崎涼（松田）は、昨晩を共に過ごした女性にそう告げ、そっと頭を撫でて部屋を後にする。たとえ愛はなくとも、朝まで一緒にいることだけは、彼なりの最低限の礼儀だ。
そのまま表参道の職場へ向かった鯖崎は、いつものように行き交う人々の足元へ自然と視線を落とす。靴職人としての習性だった。そんな中、交差点の雑踏で、ひときわ美しいパンプスを履き、凛とした佇まいで歩く女性・筒井桃（加藤ローサ）に目を奪われ、その姿は鯖崎の心に強烈な印象を残す。
その日、鯖崎の働く店に、ひとりの男性・石羽拓（高木雄也）が訪れる。依頼は、結婚式で履くためのオーダーメイドシューズ。鯖崎は「おめでとうございます」と笑顔で祝福し、職人として靴作りを引き受ける。しかし、この時の鯖崎はまだ知らない。交差点で心を奪われ、やがて再会し、激しく求め合うことになるあの女性-筒井桃が、石羽の婚約者であることを…。
ドラマ『はだかんぼうたち』は、テレビ朝日系にて毎週土曜23時放送。
※高木雄也の「高」は「はしごだか」が正式表記
【写真】鯖崎（松田）が目を奪われた桃（加藤ローサ）の姿も！ 『はだかんぼうたち』第1話フォトギャラリー
本作は、直木賞作家・江國香織の長編小説をドラマ化した恋愛群像劇。興味を持った女性には、恋人や配偶者がいるかどうか関係なく、無邪気に近づいていく鯖崎涼（松田）を中心にした、美しくも危険な大人の三角関係を描く。
「昨日は最高に楽しかったよ。ありがとう」。靴職人の鯖崎涼（松田）は、昨晩を共に過ごした女性にそう告げ、そっと頭を撫でて部屋を後にする。たとえ愛はなくとも、朝まで一緒にいることだけは、彼なりの最低限の礼儀だ。
そのまま表参道の職場へ向かった鯖崎は、いつものように行き交う人々の足元へ自然と視線を落とす。靴職人としての習性だった。そんな中、交差点の雑踏で、ひときわ美しいパンプスを履き、凛とした佇まいで歩く女性・筒井桃（加藤ローサ）に目を奪われ、その姿は鯖崎の心に強烈な印象を残す。
その日、鯖崎の働く店に、ひとりの男性・石羽拓（高木雄也）が訪れる。依頼は、結婚式で履くためのオーダーメイドシューズ。鯖崎は「おめでとうございます」と笑顔で祝福し、職人として靴作りを引き受ける。しかし、この時の鯖崎はまだ知らない。交差点で心を奪われ、やがて再会し、激しく求め合うことになるあの女性-筒井桃が、石羽の婚約者であることを…。
ドラマ『はだかんぼうたち』は、テレビ朝日系にて毎週土曜23時放送。
※高木雄也の「高」は「はしごだか」が正式表記