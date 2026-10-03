ホワイトソックスはガーディアンズとの地区シリーズに臨む

メジャーリーグは3日（日本時間4日）から地区シリーズが開幕する。村上宗隆内野手が所属するホワイトソックスは、敵地でのガーディアンズ戦に臨む。本拠地で開催される第3戦。チケットの値段が急騰しているようだ。

米転売サイト「Stubhub」によると、2日（同3日）の午後2時時点で最安値チケットは327ドル（約5万1600円）に達している。場所は左翼スタンドの後方で、とても観戦に適している座席とは言えない。米メディア「Sports Mockery」のマイク氏は自身のX（旧ツイッター）でチケットの値段を紹介し、「ただただ狂っている。一般人は一体どうやってこれを買えばいいんだ？」と呆れ顔だった。

過去3年連続で100敗以上を喫していたホワイトソックスだが、今季加入した村上の活躍もあって躍進を遂げた。シーズン最終盤にア・リーグ中地区首位の座を明け渡したが、2021年以来のポストシーズン進出を果たした。2年連続100敗以上のチームが翌年にポストシーズンに進むのは史上初だった。

アストロズとのワイルドカードシリーズでは、敵地で2連勝を飾って撃破。“サウスサイド旋風”に期待が高まる。（Full-Count編集部）