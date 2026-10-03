◇MLB 地区シリーズ 第1戦 ドジャース - ブレーブス(日本時間4日、ドジャー・スタジアム)

地区シリーズ初戦を翌4日に控えたドジャース。デーブ・ロバーツ監督が前日会見に登壇し、大谷翔平選手の状態について不安な胸の内を明かしました。

会見ではロバーツ監督が第1戦にむけた意気込みや、タリク・スクーバル投手を先発に選んだ理由を語る中、大谷選手の状態についても話題が及びます。

大谷選手はレギュラーシーズン終盤の欠場、さらにポストシーズン初戦までの5日間も回復と調整につとめてきましたが、ロバーツ監督の考えでは依然としてケガへの対応に苦労するとの見立てであることを明かします。

その理由について、ロバーツ監督は「私が思うには、フレディ（・フリーマン選手）と似たような状況だと思います。彼も100％の状態ではありませんが、ラインナップには入ります。翔平も100％の状態ではありませんが、ラインナップには入ります。現在活躍している選手のほとんどは、100％の状態ではないと思います。もちろん、翔平の場合は立場上、より深刻に思えますが、100％の状態ではない選手はたくさんいて、彼らはそれをうまく管理していくしかないのです」と語ります。

続けて5日間の調整で、フリーマン選手はバットが振れている状態が確認できたとポジティブに語りましたが、大谷選手については不安視していることも明かします。「翔平に関しては、まだ確信が持てません。試合が始まってポストシーズンが始まれば、集中力が高まるのは分かっています。よいプレーを期待しています。本当に。ただまだ十分なプレーを見ていないので予測はできません。彼がよいプレーをしてくれることを期待しています」と語り、不安を払拭できないまま初戦を迎えることを明らかにしました。