寿命3年と宣告された人間嫌いの保護猫。「先生、間に合ってます」と先輩猫にあしらいつつ心を開く姿に感動
YouTubeチャンネル「ねこかます nekokamasu」が、「心を閉ざした心臓病の猫、少しずつ心を許す」と題した動画を公開しました。
動画では、人間嫌いで先天性心臓疾患を抱える保護猫の黒慧（クロエ）ちゃんが、同居猫たちとのふれあいを通じて少しずつ投稿主に心を開いていく感動の軌跡が収められています。
2016年8月、人間を極度に警戒する黒猫の子猫が飼い主のもとへやってきました。直後の動物病院での検診で心臓に疾患が見つかり、一般的な寿命は長くても3年ほどと宣告されてしまいます。黒慧ちゃんと名付けられたその猫は、家庭内野良の状態のまま2017年末を迎えますが、徐々に人への態度が軟化してきたため、投稿主は思い切って猫部屋を開放し、本格的な家猫修行をスタートさせました。
体はあまり大きくならなかったものの、キャットタワーの頂上に登るほど活発な姿を見せる黒慧ちゃん。そこに「ぼくが稽古をつけよう」と白猫の麿白（まろしろ）先生がタワーを登ってやって来ますが、「先生、間に合ってます」と上から猫パンチを繰り出して落としてしまいます。その後、病院へ連れて行くための捕獲チャレンジをきっかけに、飼い主への警戒心が再び強まる一進一退の時期もありました。それでも無事に発作などもなく2018年を迎えると、少しずつまた表情が和らいでいきます。
同居するキジトラの時雉（トキジ）や、別のケージで療養中の元ボス猫・チャー坊との交流が功を奏したのか、黒慧ちゃんは投稿主が振るおもちゃにも反応して遊ぶようになりました。さらに、麿白先生が黒慧ちゃんのお尻に顔を埋めて健康チェックを行い、強烈なニオイに「ナイスフレーメン連発」を見せるなど、思わず笑ってしまうようなコミカルな日常風景も繰り広げられます。
警戒心を見せつつも、一歩ずつ歩み寄り、再び飼い主に背中を撫でさせてくれるまで心を開いた黒慧ちゃん。猫たちに囲まれた穏やかで温かい環境が、彼女の心と体を癒やし、家族としての絆をゆっくりと確実に深めているようです。
動画では、人間嫌いで先天性心臓疾患を抱える保護猫の黒慧（クロエ）ちゃんが、同居猫たちとのふれあいを通じて少しずつ投稿主に心を開いていく感動の軌跡が収められています。
2016年8月、人間を極度に警戒する黒猫の子猫が飼い主のもとへやってきました。直後の動物病院での検診で心臓に疾患が見つかり、一般的な寿命は長くても3年ほどと宣告されてしまいます。黒慧ちゃんと名付けられたその猫は、家庭内野良の状態のまま2017年末を迎えますが、徐々に人への態度が軟化してきたため、投稿主は思い切って猫部屋を開放し、本格的な家猫修行をスタートさせました。
体はあまり大きくならなかったものの、キャットタワーの頂上に登るほど活発な姿を見せる黒慧ちゃん。そこに「ぼくが稽古をつけよう」と白猫の麿白（まろしろ）先生がタワーを登ってやって来ますが、「先生、間に合ってます」と上から猫パンチを繰り出して落としてしまいます。その後、病院へ連れて行くための捕獲チャレンジをきっかけに、飼い主への警戒心が再び強まる一進一退の時期もありました。それでも無事に発作などもなく2018年を迎えると、少しずつまた表情が和らいでいきます。
同居するキジトラの時雉（トキジ）や、別のケージで療養中の元ボス猫・チャー坊との交流が功を奏したのか、黒慧ちゃんは投稿主が振るおもちゃにも反応して遊ぶようになりました。さらに、麿白先生が黒慧ちゃんのお尻に顔を埋めて健康チェックを行い、強烈なニオイに「ナイスフレーメン連発」を見せるなど、思わず笑ってしまうようなコミカルな日常風景も繰り広げられます。
警戒心を見せつつも、一歩ずつ歩み寄り、再び飼い主に背中を撫でさせてくれるまで心を開いた黒慧ちゃん。猫たちに囲まれた穏やかで温かい環境が、彼女の心と体を癒やし、家族としての絆をゆっくりと確実に深めているようです。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
縁あって我が家に来た翡文（ひふみ・オス三毛猫）、琥麦（こむぎ・招き猫娘）、紗崙（しゃろん・シャムキジ靴下猫）、陸珸（ろくご・どら焼き茶トラ猫）の珍妙な生態及びうちで預かったり縁のあった猫たち等を披露しております。 Observing my cat's behavior,uploading their funny videos
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