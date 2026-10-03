時雉との挨拶を交わしておもちゃでの遊び時間

【心臓疾患の保護猫】人間には塩対応な子猫が、面倒見の良い先住猫と対面した結果…

人間大嫌いで威嚇ばかりの保護猫を預かった結果…まさかの行動で家猫修行がスタート！

人間大嫌いな心臓病の保護猫が家猫修行をした結果…まさかの変化に心打たれる

チャンネル情報

縁あって我が家に来た翡文（ひふみ・オス三毛猫）、琥麦（こむぎ・招き猫娘）、紗崙（しゃろん・シャムキジ靴下猫）、陸珸（ろくご・どら焼き茶トラ猫）の珍妙な生態及びうちで預かったり縁のあった猫たち等を披露しております。 Observing my cat's behavior,uploading their funny videos