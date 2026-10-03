ライブ中の手拍子は「アリ」か「邪魔」か…歌手の投稿が1300万表示、本人が明かす“ありがたいけど…”な複雑な思い

ライブを盛り上げようと、客席から自然に起こる手拍子。演者にとってもうれしいものだと思われがちだが、曲によっては歌や演奏を難しくすることもあるという。ライブ中の手拍子をどう感じているのか、演奏するアーティストに話を聞いた。

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ライブ中の手拍子は迷惑？

話題のきっかけとなったのは、シンガーソングライター・坂口喜咲が9月19日にXへ投稿した、弾き語りライブの映像だ。

坂口は「弾き語りの時に手拍子されるのあんまり好きじゃなくて」と明かし、その理由を「ありがたいとは思うのだけど一定のテンポで演奏しようと思っていない曲でリズムキープされてしまうと自由に歌えなくてむずかしい」と説明した。

映像には、坂口が弾き語りをするなか、客席から手拍子が起こる様子が収められている。その後、坂口がピックを落として少し険しい表情を浮かべると、手拍子は止まった。坂口は手拍子を止めてくれた観客に対し、「怖い顔してごめん」とも綴っている。

この投稿は1300万回以上表示され、SNSでは手拍子に対する意見について共感する声が相次いだ。

「クラップなんてアーティスト側が煽らない限りするもんじゃないと思うんですよね」

「オーディエンスの手拍子ってズレるし走るしいいことない」

「手拍子が嫌だったので、アーティストに言ってもらえるとありがたい」

坂口以外にも、観客の手拍子を止めたアーティストはいる。サカナクションの山口一郎は弾き語り中に観客席から手拍子が起こると、演奏を止め、笑顔を浮かべながら「手拍子いらない。自分のリズムで歌わせて。ごめんごめんごめん、すっげーやりにくいんだわ。気持ち（は）うれしい」と、観客に伝えたことがある。

こうしたアーティスト側の姿勢を受けて、「演奏前に『手拍子やめて』って一言言えば？」「ルールとして決めちゃえば？」という意見も出ている。

突如、SNSを大いににぎわせたこのライブ中の手拍子問題について、今回、投稿をした坂口本人に詳しく話を聞いた。

まず、手拍子によって演奏にどのような影響があるのだろうか。

「手拍子が起こると、どうしてもそのリズムが演奏をリードしていきます。主導権が自分ではなく手拍子に移ってしまうので、自由が利かず、思ったように演奏するのが難しくなるんです」（坂口喜咲、以下同）

すべての手拍子がダメなわけではない

坂口のライブで手拍子が起こるのは、ワンマンライブよりも、初めて坂口を見る人が多いイベントライブでのことがほとんどだという。観客は曲を知らないまま、聞こえてきた音に合わせて手を叩きだす。

「曲調を聞いて『明るい曲だ、盛り上げよう』と思ってくれているのでしょうし、その気持ちはありがたいです。ただ実際には、悲しい曲や怒りの曲だったりもします。歌詞と合わない手拍子によって、楽曲やライブの世界観が壊れてしまうことがあります」

ただもちろんだが、すべての手拍子がダメなわけではない。ライブハウスには、手拍子を煽る演者も、自然に始まった手拍子を受け入れて盛り上げる演者もいる。

坂口自身ももちろん、手拍子をうれしく感じることもある。その中でも印象に残っているのが、小さな子どもの手拍子だったそうだ。

「周りがしているからではなく、その子がしたくてしているのが素敵でした。手拍子は本能的で自然な反応なのかもしれないと思うと、愛おしくも感じます」

では、歌い始める前に「この曲は手拍子を控えてほしい」と伝えるのはどうか。坂口は、何千人も入るステージなら事前にアナウンスしてもいいかもしれないとしつつ、小さな会場では、そうした注意からライブを始めることに抵抗があるという。

「歌う前に自分の口からしてほしくないことや注意点などを伝えることは、鑑賞の仕方を強要したり制限することになりかねないですし、私はあまり好きではありません。

ライブの第一声が歌ではなく注意点の説明だったら、私なら『わあ、なんか嫌な感じ。めんどくさ』と思います。演奏だけでなく、MCの空気も含めてライブですからね」

客席からの参加をめぐっては、今年8月にも、ライブ中に観客が大声で歌うことについて、演者の歌を聴きたい人と、一緒に歌って楽しみたい人の間で議論が起きた。手拍子にも歌声にも、どんなライブでも通用する一つの答えはなさそうだ。

「もし手拍子をしている人がいても…」

もっとも、坂口が今回映像を投稿したのは、手拍子について真剣な話をしたいのではなく、たまたまピックを落としたタイミングで「なんかかっこよく手拍子を止められたから見て～！」というくらいの気持ちからだったという。

そうしたところから思いがけず議論が広がった。そして最後に、坂口は自分のライブに来る人たちに、こう呼びかける。

「もし手拍子をしている人がいても、『コラー！』と思わず、あたたかく見守ってほしいです」

手拍子も歌声も、観客の気持ちを表すと同時に、演奏や周囲の聴こえ方に影響する。ライブを自由に楽しむとき、自分の鳴らす音を聴く人がほかにもいることは、忘れずにいたい。

取材・文／集英社オンライン編集部