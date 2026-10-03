“ちいかわにハマる”蜷川実花、出張先にたくさんの推しグッズを持参 「長旅のお供」にしたキャラクターは…
カメラマンで映画監督の蜷川実花氏が9月30日、自身のインスタグラムを更新。米・ニューヨーク出張に持参した、“たくさん”のちいかわグッズを披露した。
【写真】「長旅のお供はうさぎ」出張先に持参した“うさぎ多め”のちいかわグッズ ※2、7枚目
蜷川氏は、8月23日の投稿で「おくればせながら、、、ちいかわにどっぷりはまってまして、」と告白。
同月26日には、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の入場者特典を使って完成させた“ハンドメイド品”を披露し、「うわぁ～素敵」「すごい！ちいかわが一気に実花さんワールドになりますね！」「センスよき」などと反響を呼んだ。
この日の投稿では、「今ニューヨークにいます 明後日からブルックリンミュージアムで展示が始まるのでその設営に来てます。今回ソウル経由でニューヨーク入り（飛行機代高すぎて、、）」と報告し、トランジットを楽しむ様子を写真で紹介した。
“ちいかわ愛”は尽きることなく、出張先にも推しのアイテムを持参。「長旅のお供はうさぎ」と、“うさぎが多め”のちいかわグッズの数々をとらえたオフショットも公開している。
【写真】「長旅のお供はうさぎ」出張先に持参した“うさぎ多め”のちいかわグッズ ※2、7枚目
蜷川氏は、8月23日の投稿で「おくればせながら、、、ちいかわにどっぷりはまってまして、」と告白。
同月26日には、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の入場者特典を使って完成させた“ハンドメイド品”を披露し、「うわぁ～素敵」「すごい！ちいかわが一気に実花さんワールドになりますね！」「センスよき」などと反響を呼んだ。
“ちいかわ愛”は尽きることなく、出張先にも推しのアイテムを持参。「長旅のお供はうさぎ」と、“うさぎが多め”のちいかわグッズの数々をとらえたオフショットも公開している。