広瀬アリス、中条あやみも 日テレ『アナザースカイ』歴代MC美女13人プレイバック！
今夜放送の『Google Pixel presents ANOTHER SKY』より、新たなMCとして元乃木坂46の人気メンバー・齋藤飛鳥が出演する。同番組は、「忘れられない空がある」というコンセプトのもと、多種多様なヒストリーを持つゲストが世界や日本国内のゆかりのある地を訪れる様子に密着し、自身のルーツや人生観・仕事観について本音を引き出していくドキュメンタリー。本番組のMCには、これまでにも女優やモデル、アナウンサーなどが就任した。この記事では、これまでの歴代のMCを紹介する。
【写真】懐かしのMCも！ 『アナザースカイ』の歴代美女MCたちをチェック
■LIZA
2009年3月～2010年9月にMCを担当したのは、モデルのLIZA。彼女はドイツ・ハンブルグ出身で、2006年～2008年3月までNHKドイツ語会話のパーソナリティを担当し、2007年からは『奇跡体験アンビリーバボー』（フジテレビ系）の隔週レギュラーに。その後もさまざまなテレビ番組、ファッションショーなどで活躍している。
■長谷川潤
モデルの長谷川潤は2010年10月～2014年9月にMCを担当。長谷川はアメリカ出身で、16歳でモデルデビューした。2002年からは雑誌「ViVi」のレギュラーモデルに。2009年にはバラエティ番組『グータンヌーボ』（フジテレビ系）にレギュラー出演した。長谷川は現在ハワイ在住で、2児の母。現在もモデルとして活躍し、日常を切り取った動画などでも注目を集めている。
■岸本セシル
2012年10月～2014年9月にMCを担当したのは、モデルの岸本セシル。岸本は沖縄県出身で、17歳でモデルデビュー。雑誌「non-no」の専属モデルを2014年まで務め、その後は「MORE」のレギュラーモデルとして活躍。他にも数多くの雑誌のモデルを務める。2018年には結婚を報告し、2019年には第1子女児を出産したことを報告した。
■瀧本美織
女優の瀧本美織は2014年10月～2016年9月にMCを担当。瀧本は2010年の映画『彼岸島』で女優デビューし、2010年のNHK連続テレビ小説『てっぱん』のヒロインに抜擢。2011年には『美男ですね』（TBS系）で民放ドラマ初主演を果たした。現在は歌手としても活躍し、2024年には自身初となるソロワンマンライブを開催した。
■中条あやみ
2016年10月～2019年3月までMCを担当したのは、モデル・女優の中条あやみ。中条は2011年に雑誌「Seventeen」の専属モデルオーディションでグランプリに。2012年にドラマ『黒の女教師』（TBS系）で女優デビューした。その後も『TOKYO MER～走る緊急救命室～』（TBS系）、『君と世界が終わる日に』（日本テレビ系）など、多くの映画やドラマに出演し、モデルとしても活躍。中条は2022年10月～2023年10月にも『ANOTHER SKY』のMCを担当しており、番組史上初2度目のMC起用となった。
■広瀬アリス
女優の広瀬アリスは2019年4月～2021年3月にMCを担当。広瀬は2009年に「ミスセブンティーン2009」に選ばれ、雑誌「Seventeen」の専属モデルに。その後は映画『銀の匙 Silver Spoon』、ドラマ『七人の秘書』（テレビ朝日系）、大河ドラマ『どうする家康』（NHK）など話題作に多く出演し、女優として活躍。明るく親しみやすいキャラクターにも人気が集まっている。
■ MC就任直後に結婚発表！ 自由な発言で人気の女優も
■岩本乃蒼アナウンサー＆河出奈都美アナウンサー
2021年4月～7月には日本テレビアナウンサーの岩本乃蒼と河出奈都美がMCを担当。岩本アナは2014年に日本テレビに入社し、2015年には『スッキリ!!』にレギュラー出演。2017年からは『news zero』のキャスターを務めた。現在は休職中で、大学院で災害報道の研究を行っている。河出アナは2019年に日本テレビに入社し、『シューイチ』や『news every.』を担当。現在は『Oha！4 NEWS LIVE』に出演している。
■佐藤晴美
モデル・ダンサーの佐藤晴美は2021年8月～2021年10月にMCを担当。佐藤は2011年にFlower、E-girlsに加入。2012年にはモデルデビューし、2013年から2020年まで「Ray」の専属モデルだった。その後も数々の雑誌でモデルとして活躍している。
■八木莉可子
2023年10月～2024年9月にMCを担当したのは、女優の八木莉可子。八木は2015年にエイジアクロス主催のオーディション「#THENEXT エイジアクロスモデルオーディション2015」にてグランプリを受賞。2016年には「ポカリスエット」のブランドキャラクターに抜擢され、2022年にはNetflixオリジナルドラマ『First Love 初恋』に出演した。2023年には連続テレビ小説『舞いあがれ！』（NHK）に出演。その後も数々の映画・ドラマに出演している。
■山本舞香
2024年10月からMCを担当したのは、モデル、女優として活躍を続ける山本舞香だ。バラエティ番組での歯に衣着せぬ自由な発言でも人気の山本。MC就任直後に迎えた27歳の誕生日には、MY FIRST STORYのボーカル・Hiroと結婚したことを発表。今年8月には第1子が誕生している。
■堀田真由
そして昨年10月から約1年間MCを務めたのが、モデル・女優の堀田真由だ。MC就任の直前には、5年間務めた『non-no』専属モデルを卒業。女優としても数々の作品に出演しており、最近公開された映画『八つ墓村』のリメイクにも出演しており、怪演を見せている。
■LIZA
2009年3月～2010年9月にMCを担当したのは、モデルのLIZA。彼女はドイツ・ハンブルグ出身で、2006年～2008年3月までNHKドイツ語会話のパーソナリティを担当し、2007年からは『奇跡体験アンビリーバボー』（フジテレビ系）の隔週レギュラーに。その後もさまざまなテレビ番組、ファッションショーなどで活躍している。
■長谷川潤
モデルの長谷川潤は2010年10月～2014年9月にMCを担当。長谷川はアメリカ出身で、16歳でモデルデビューした。2002年からは雑誌「ViVi」のレギュラーモデルに。2009年にはバラエティ番組『グータンヌーボ』（フジテレビ系）にレギュラー出演した。長谷川は現在ハワイ在住で、2児の母。現在もモデルとして活躍し、日常を切り取った動画などでも注目を集めている。
■岸本セシル
2012年10月～2014年9月にMCを担当したのは、モデルの岸本セシル。岸本は沖縄県出身で、17歳でモデルデビュー。雑誌「non-no」の専属モデルを2014年まで務め、その後は「MORE」のレギュラーモデルとして活躍。他にも数多くの雑誌のモデルを務める。2018年には結婚を報告し、2019年には第1子女児を出産したことを報告した。
■瀧本美織
女優の瀧本美織は2014年10月～2016年9月にMCを担当。瀧本は2010年の映画『彼岸島』で女優デビューし、2010年のNHK連続テレビ小説『てっぱん』のヒロインに抜擢。2011年には『美男ですね』（TBS系）で民放ドラマ初主演を果たした。現在は歌手としても活躍し、2024年には自身初となるソロワンマンライブを開催した。
■中条あやみ
2016年10月～2019年3月までMCを担当したのは、モデル・女優の中条あやみ。中条は2011年に雑誌「Seventeen」の専属モデルオーディションでグランプリに。2012年にドラマ『黒の女教師』（TBS系）で女優デビューした。その後も『TOKYO MER～走る緊急救命室～』（TBS系）、『君と世界が終わる日に』（日本テレビ系）など、多くの映画やドラマに出演し、モデルとしても活躍。中条は2022年10月～2023年10月にも『ANOTHER SKY』のMCを担当しており、番組史上初2度目のMC起用となった。
■広瀬アリス
女優の広瀬アリスは2019年4月～2021年3月にMCを担当。広瀬は2009年に「ミスセブンティーン2009」に選ばれ、雑誌「Seventeen」の専属モデルに。その後は映画『銀の匙 Silver Spoon』、ドラマ『七人の秘書』（テレビ朝日系）、大河ドラマ『どうする家康』（NHK）など話題作に多く出演し、女優として活躍。明るく親しみやすいキャラクターにも人気が集まっている。
■ MC就任直後に結婚発表！ 自由な発言で人気の女優も
■岩本乃蒼アナウンサー＆河出奈都美アナウンサー
2021年4月～7月には日本テレビアナウンサーの岩本乃蒼と河出奈都美がMCを担当。岩本アナは2014年に日本テレビに入社し、2015年には『スッキリ!!』にレギュラー出演。2017年からは『news zero』のキャスターを務めた。現在は休職中で、大学院で災害報道の研究を行っている。河出アナは2019年に日本テレビに入社し、『シューイチ』や『news every.』を担当。現在は『Oha！4 NEWS LIVE』に出演している。
■佐藤晴美
モデル・ダンサーの佐藤晴美は2021年8月～2021年10月にMCを担当。佐藤は2011年にFlower、E-girlsに加入。2012年にはモデルデビューし、2013年から2020年まで「Ray」の専属モデルだった。その後も数々の雑誌でモデルとして活躍している。
■八木莉可子
2023年10月～2024年9月にMCを担当したのは、女優の八木莉可子。八木は2015年にエイジアクロス主催のオーディション「#THENEXT エイジアクロスモデルオーディション2015」にてグランプリを受賞。2016年には「ポカリスエット」のブランドキャラクターに抜擢され、2022年にはNetflixオリジナルドラマ『First Love 初恋』に出演した。2023年には連続テレビ小説『舞いあがれ！』（NHK）に出演。その後も数々の映画・ドラマに出演している。
■山本舞香
2024年10月からMCを担当したのは、モデル、女優として活躍を続ける山本舞香だ。バラエティ番組での歯に衣着せぬ自由な発言でも人気の山本。MC就任直後に迎えた27歳の誕生日には、MY FIRST STORYのボーカル・Hiroと結婚したことを発表。今年8月には第1子が誕生している。
■堀田真由
そして昨年10月から約1年間MCを務めたのが、モデル・女優の堀田真由だ。MC就任の直前には、5年間務めた『non-no』専属モデルを卒業。女優としても数々の作品に出演しており、最近公開された映画『八つ墓村』のリメイクにも出演しており、怪演を見せている。