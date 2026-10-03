『名探偵プリキュア！』第36話「試練の金メダル」、書店の店主が盗まれた金メダルの行方を推理しよう！
アニメ「プリキュア」シリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第36話「試練の金メダル」が、あす10月4日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】犯人は3人の中の誰なのか？ 第36話予告映像
主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（声：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
■第36話「試練の金メダル」あらすじ
マコトジュエルの気配を追い、商店街の書店に駆けつけたあんな（声：千賀）たち。すると、店主の古屋茂三が「金メダルが盗まれた」と取り乱していた。それは、茂三が生きがいにしているダーツの地区大会で優勝したときに手に入れた、大切なメダルだった。
あんなたちが茂三やお店にいた人たちから事情を聞くと、茂三は練習仲間に見せるためにメダルを磨いたあと、カウンターに置いて店の奥で乾布摩擦をしていたという。孫の美樹は本の整理をしており、茂三の叫び声で急いでカウンターに駆けつけたが、すでに金メダルはなくなっていたとのことだった。また、ダーツ仲間の竹松梅は、練習を休むと伝えに来たところで茂三の叫び声を聞いて慌ててお店に入ってきたといい、女子高生の牧房春菜も、何かあったのかと思い立ち寄ったと話す。プリキットミラールーペで調べると、カウンターの近くには茂三と美樹の足跡しかなく、梅と春菜の足跡は離れた場所にあった。考え込むあんなたちだったが、プリキットミラールーペに興味を示した春菜との会話をきっかけに「足跡以外の痕跡」の存在に気づく。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
【動画】犯人は3人の中の誰なのか？ 第36話予告映像
主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（声：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
マコトジュエルの気配を追い、商店街の書店に駆けつけたあんな（声：千賀）たち。すると、店主の古屋茂三が「金メダルが盗まれた」と取り乱していた。それは、茂三が生きがいにしているダーツの地区大会で優勝したときに手に入れた、大切なメダルだった。
あんなたちが茂三やお店にいた人たちから事情を聞くと、茂三は練習仲間に見せるためにメダルを磨いたあと、カウンターに置いて店の奥で乾布摩擦をしていたという。孫の美樹は本の整理をしており、茂三の叫び声で急いでカウンターに駆けつけたが、すでに金メダルはなくなっていたとのことだった。また、ダーツ仲間の竹松梅は、練習を休むと伝えに来たところで茂三の叫び声を聞いて慌ててお店に入ってきたといい、女子高生の牧房春菜も、何かあったのかと思い立ち寄ったと話す。プリキットミラールーペで調べると、カウンターの近くには茂三と美樹の足跡しかなく、梅と春菜の足跡は離れた場所にあった。考え込むあんなたちだったが、プリキットミラールーペに興味を示した春菜との会話をきっかけに「足跡以外の痕跡」の存在に気づく。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。