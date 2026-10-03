『仮面ライダーマイス』第5話「犬が出るか蛇が出るか」、マイスの変身装置が狙われる
秋谷郁甫が主演を務める、『仮面ライダーマイス』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第5話「犬が出るか蛇が出るか」が、あす10月4日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】ジャオがマイスの変身装置を狙う！ 第5話予告
今は昔、謎の生命体・不可思議から人々を守る十二支同盟は、いずれ来る不可思議との戦いに備え、100年の眠りについた。
時は現代、瑞生家専属マイスターの音澄宙（秋谷郁甫）。彼も瑞生家令嬢・瑞生優菜のため、仮面ライダーマイスに変身！ 不可思議との戦いに身を投じていた。不可思議をめぐり衝突する、宙と十二支同盟。新たな仮面ライダーの神話が始まる！
■第5話「犬が出るか蛇が出るか」あらすじ
「あれがないと優菜がヤバいんだ！」珍しく感情を露わにする宙（秋谷）に不審を抱く達臣（安宅波颯）。そこへ優菜（堀川梨心）から新たな不可思議の情報が入る。
宙はマイスに変身、不可思議に戦いを挑むが、マイスの変身装置を狙うジャオ（坪倉康晴）が割って入り…！
『仮面ライダーマイス』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
【動画】ジャオがマイスの変身装置を狙う！ 第5話予告
今は昔、謎の生命体・不可思議から人々を守る十二支同盟は、いずれ来る不可思議との戦いに備え、100年の眠りについた。
時は現代、瑞生家専属マイスターの音澄宙（秋谷郁甫）。彼も瑞生家令嬢・瑞生優菜のため、仮面ライダーマイスに変身！ 不可思議との戦いに身を投じていた。不可思議をめぐり衝突する、宙と十二支同盟。新たな仮面ライダーの神話が始まる！
■第5話「犬が出るか蛇が出るか」あらすじ
「あれがないと優菜がヤバいんだ！」珍しく感情を露わにする宙（秋谷）に不審を抱く達臣（安宅波颯）。そこへ優菜（堀川梨心）から新たな不可思議の情報が入る。
宙はマイスに変身、不可思議に戦いを挑むが、マイスの変身装置を狙うジャオ（坪倉康晴）が割って入り…！
『仮面ライダーマイス』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。