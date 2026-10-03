『角醒ハンター オメガホーン』第11話「砕け！立ちはだかる壁！」、レイジと“あるもの”を賭けてハンターバトル！
楢原聖が主演を務める、『角醒ハンター オメガホーン』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第11話「砕け！立ちはだかる壁！」が、あす10月4日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】シャウトが用心棒にスカウトされた!? 第11話予告映像
その日暮らしのトレジャーハンター・炎のシャウト（楢原聖）。古代文字に精通し、古文書を読み解いては探検に飛び出し、発掘した遺物を売って生活をしている彼は、ある日、“角獣王”炎角（えんかく）に出会う。この人間の姿（＝亜人態）にもなれる炎角との出会いが、シャウトの運命を大きく変えることになり--。なんだかんだと言いながらもすっかりバディーとなったシャウトと炎角は、行く先々で出会う個性豊かなハンターとハンターバトルを繰り広げる！
■第11話「砕け！立ちはだかる壁！」あらすじ
長い間イバル連合と争っている、祝福の町インボカにやってきたシャウト（楢原）たち。住民たちをおどすイバル連合のハンターを倒したことで、町名主のウォーラン（松田賢二）から豪華な食事でもてなされる。さらには、町の用心棒としてスカウトされ…!?
やがてシャウトは、レイジ（長田光平）に遭遇。偶然手に入れた“あるもの”を賭けて、ハンターバトルを繰り広げる！
『角醒ハンター オメガホーン』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。
【動画】シャウトが用心棒にスカウトされた!? 第11話予告映像
その日暮らしのトレジャーハンター・炎のシャウト（楢原聖）。古代文字に精通し、古文書を読み解いては探検に飛び出し、発掘した遺物を売って生活をしている彼は、ある日、“角獣王”炎角（えんかく）に出会う。この人間の姿（＝亜人態）にもなれる炎角との出会いが、シャウトの運命を大きく変えることになり--。なんだかんだと言いながらもすっかりバディーとなったシャウトと炎角は、行く先々で出会う個性豊かなハンターとハンターバトルを繰り広げる！
長い間イバル連合と争っている、祝福の町インボカにやってきたシャウト（楢原）たち。住民たちをおどすイバル連合のハンターを倒したことで、町名主のウォーラン（松田賢二）から豪華な食事でもてなされる。さらには、町の用心棒としてスカウトされ…!?
やがてシャウトは、レイジ（長田光平）に遭遇。偶然手に入れた“あるもの”を賭けて、ハンターバトルを繰り広げる！
『角醒ハンター オメガホーン』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。