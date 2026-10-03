Snow Man佐久間大介、顔面に血しぶきが…『マッチング TRUE LOVE』“禁断の愛”表す新ビジュアル
俳優の土屋太鳳が主演、Snow Manの佐久間大介が共演する映画『マッチング TRUE LOVE』（公開中）の新ビジュアルが公開された。
【動画】『マッチング TL』の撮影秘話が続々と飛び出すスペシャル映像
今作は、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描き出した『マッチング』の続編。南の島での“マッチングツアー”を舞台に、理想の相手を求めて集まった男女たちの人間模様が複雑に絡み合い、予想だにしない方向へと加速していく。土屋はアプリ婚連続殺人事件で家族や友人を失った主人公・輪花（りんか）を演じ、佐久間は輪花の前から突然姿を消す恋人の吐夢（とむ）を演じる。
今回のビジュアルでは、そんな2人の“禁断の愛”を象徴するように、輪花と吐夢の姿を対照的に配置。険しい表情を浮かべる輪花に対し、吐夢の顔には鮮烈な血しぶきが飛び散っている。
「すべての罪を知っても、愛せるのか--」。そのコピーが示す通り、吐夢の罪を知りながらも彼への想いに揺れる輪花と、罪を背負いながら輪花を想い続ける吐夢。サスペンスやスリラーだけでは語りきれない、2人の切なく危ういラブストーリーを凝縮したビジュアルとなっている。
【動画】『マッチング TL』の撮影秘話が続々と飛び出すスペシャル映像
今作は、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描き出した『マッチング』の続編。南の島での“マッチングツアー”を舞台に、理想の相手を求めて集まった男女たちの人間模様が複雑に絡み合い、予想だにしない方向へと加速していく。土屋はアプリ婚連続殺人事件で家族や友人を失った主人公・輪花（りんか）を演じ、佐久間は輪花の前から突然姿を消す恋人の吐夢（とむ）を演じる。
「すべての罪を知っても、愛せるのか--」。そのコピーが示す通り、吐夢の罪を知りながらも彼への想いに揺れる輪花と、罪を背負いながら輪花を想い続ける吐夢。サスペンスやスリラーだけでは語りきれない、2人の切なく危ういラブストーリーを凝縮したビジュアルとなっている。