小学生が手作りした“ロボ・ボーダーコリー”に、犬と猫が揃ってドン引きする姿がSNSで話題を集めている。

投稿したのは、ボーダーコリーのしずくちゃん（2歳）と猫のバロンくん（1歳）の飼い主（@HTMSLIFE）。激しくシッポを回転させる物体は、飼い主の小学3年の娘が生み出した工作「シッポブンブンボーダーコリー」だ。

“本家”ボーダーコリーのしずくちゃんは、すさまじい動きのロボ・ボーダーコリーに戸惑っている様子。さらにバロンくんもご対面し、2匹そろって「なんだこいつ～？」とドン引きしながら見つめている。

飼い主によると、普段はおもちゃに目を輝かせているというしずくちゃんだが、今回のシッポブンブンボーダーコリーにはそんな様子が全く見られなかったという。一方、図工が得意だという小学3年の娘は、工作の出来に喜んでいたという。一生懸命つくった自信作だったが、2匹にはちょっぴり刺激が強すぎたのかもしれない。

動画を見た人からは「本家を追い出す威圧ぶり」「子どもの発想力ってすごいな」「娘さん、センス抜群ですね！」などの声が寄せられている。（『わたしとニュース』より）