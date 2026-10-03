深川麻衣、8年ぶりに歌唱＆ダンス挑戦 アイナ・ジ・エンド振付のアイドルシーン公開
ロックバンド・King Gnuでボーカル・キーボードを担当し、俳優としても活躍する井口理の主演映画『逃げろお嬢さん』（公開中）から、深川麻衣演じる元アイドル・鮎川舞子の現役時代を捉えた本編映像が公開された。深川が8年ぶりに歌唱とダンスに挑戦した場面で、楽曲「パレット」の歌詞を伊藤ちひろ監督、振付をアイナ・ジ・エンドが担当している。
【動画】アイドル時代の舞子（深川麻衣）の歌唱シーンを収めた本編映像
映像では、華やかなセットを背景に、舞子が「パレット」を披露。2016年に乃木坂46を卒業した深川は、当初、元アイドル役を演じることに不安もあったという。しかし、伊藤監督から「舞子が一番輝いていた時を象徴するシーン」と聞き、気合を入れて撮影に臨んだ。映画のエンドロールでは、同曲をフル尺で聴くことができる。
本作は、吉田修一の短編集『逃亡小説集』（角川文庫）に収められた一篇を映画化。自分の人生を支えてくれた“推し”を信じ、守ろうとするファンの一日を描く。
主人公の康太（井口）は、親の仕事を継ぎ、つつましやかに温泉宿を営んでいる。ある日、不審な走り方をする車を心配して止めると、運転していたのは高校時代から応援している舞子だった。舞子の夫は薬物で逮捕され、彼女自身も疑惑の中で行方不明になっていると報じられたばかり。混乱しながらも康太は、これまで自分の人生を照らしてくれた舞子のために、今できることをしようと決意する。
今年俳優10周年を迎え、4クール連続ドラマ出演が続くなど、俳優として引っ張りだこの深川。本作では、逃亡を続けるなか、康太との出会いによって揺れ動く心情を繊細に表現している。
【動画】アイドル時代の舞子（深川麻衣）の歌唱シーンを収めた本編映像
映像では、華やかなセットを背景に、舞子が「パレット」を披露。2016年に乃木坂46を卒業した深川は、当初、元アイドル役を演じることに不安もあったという。しかし、伊藤監督から「舞子が一番輝いていた時を象徴するシーン」と聞き、気合を入れて撮影に臨んだ。映画のエンドロールでは、同曲をフル尺で聴くことができる。
主人公の康太（井口）は、親の仕事を継ぎ、つつましやかに温泉宿を営んでいる。ある日、不審な走り方をする車を心配して止めると、運転していたのは高校時代から応援している舞子だった。舞子の夫は薬物で逮捕され、彼女自身も疑惑の中で行方不明になっていると報じられたばかり。混乱しながらも康太は、これまで自分の人生を照らしてくれた舞子のために、今できることをしようと決意する。
今年俳優10周年を迎え、4クール連続ドラマ出演が続くなど、俳優として引っ張りだこの深川。本作では、逃亡を続けるなか、康太との出会いによって揺れ動く心情を繊細に表現している。