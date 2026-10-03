猫さんと赤ちゃんがやけに静かだな……。そう思い、そっと様子を覗いてみると、そこに広がる微笑ましい光景に「真剣な眼差しで育児なさってる」「頼りになる！」などの声が寄せられ、記事執筆時点で320万回以上も閲覧されています。

【写真：『猫と赤ちゃんが静かだな』と思ったら…思わず笑顔になる『尊い光景』】

️静かなふたりをこっそり覗き見

Xアカウント「@yopich_」さまに投稿されたのは、投稿者さまのお家で捉えられた、とある日の光景です。

ある日、「なんだかやけに静かだな」と思ったという投稿者さま。いつもは猫さんの気配や赤ちゃんの鳴き声が聞こえてくるのに、この日はやけに静かだったのだそう。

いったい何をしているのだろう、と思い、そちらに目を向けると……

なんと、スウィングチェアで横になっていた赤ちゃんを隣で見下ろす猫さんの姿が！

まるで保護者のように隣でそっと見守る猫さんの表情からは、赤ちゃんに対する愛着を感じます。また、そんな猫さんに赤ちゃんもニッコリとしていて安心しているよう！

️微笑ましい光景が話題に

ふたりの微笑ましい光景は、X上でも反響が寄せられ、「可愛すぎる！」「ほっこりします」「貫禄ありありですね」「寝かしつけも笑顔にするのもお手のものですね♡」など、リプライが殺到しています！

普段からお子さんの近くで見守っていることが多いという猫さんたち。ほっこり心温まる様子は、Xアカウント「@yopich_」さまにて紹介されています。

猫さん、ご家族の皆さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「@yopich_」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。