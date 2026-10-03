満開の花桃の里を満喫するカワウソたち、大好物のお店がまさかの閉店で大ショック

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カワウソのアティとういと一緒に、日本全国の川で泳いでいます。 自然の美しさ、大切さを視聴者の皆様に伝えるとともに、動物福祉について考えるきっかけになれば幸いです。