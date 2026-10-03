カワウソのアティくんとウイちゃん大はしゃぎ！緑いっぱいのリゾートを目指した、お庭改造計画の全貌
YouTubeチャンネル「Aty」が、『邪魔してる？それともお手伝い？お庭のリフォームを見守るカワウソが可愛すぎた【６ヶ月の軌跡！】』を公開しました。動画には、殺風景だったお庭を、カワウソのアティくんとウイちゃんが快適に遊べる緑豊かな「リゾート」へと作り変える、約半年間の軌跡が収められています。
半年ほど前のこと、プール以外は何もない茶色一色のお庭を見て、つまらなそうな様子のウイちゃん。「もうちょっと緑が欲しいわね」「食べれるやつがいいわ」と言っていそうな心の声を聴いた（!?）飼い主さんは、飽きっぽいふたりのために、季節に合わせてお庭を模様替えすることを決意します。
さっそくホームセンターへ買い出しに出かけると、お買い物が大好きだというふたりはカートに乗り込み、飼い主さんと一緒になって、楽しそうにお花や野菜の苗を見定めるのでした。
帰宅後、飼い主さんが苗を植える準備を始めると、「お手伝いはオイラに任せとけ」とばかりに土いじりに乱入するアティくん。こっそり鉢底石を盗み出したり、苗ポットを倒したり、土に手を入れて「ダメ！こら！」と怒られてスネてしまったりと、お手伝いという名の邪魔を次々と繰り広げる様子に、思わず笑みがこぼれてしまいます。
コンテナを加工してナスのプランターを作ったり、下水直結の画期的な水洗トイレを自作したりと、飼い主さんの発想力と器用さにもびっくり。アティくん念願の「泳げる芝生＝人工芝」をパレットに張り付けた特製の芝生ゾーンが登場すると、「もう離さねぇ！」とばかりに芝生に体をこすりつけて大喜びする様子が捉えられています。
毎週のようにホームセンターへ通った半年間。パラソルやプールのろ過装置も追加されたお庭は、緑いっぱいの見事な「リゾート」へと変貌を遂げました。春に植えた野菜の苗も夏には食べきれないほどの大豊作となり、お庭改造は大成功！かと思いきや、なんとお庭改造計画はまだ半ばなのだとか。この秋もまだまだ飼い主さんのDIYと、アティくんとウイちゃんの「お手伝い」は続きそうです。
愛情たっぷりの手作り「リゾート」で、毎日元気に遊び回るカワウソのアティくんとウイちゃんの姿にほっこり。忙しい日々の中での一服の清涼剤のような、癒やしの動画となっています。
半年ほど前のこと、プール以外は何もない茶色一色のお庭を見て、つまらなそうな様子のウイちゃん。「もうちょっと緑が欲しいわね」「食べれるやつがいいわ」と言っていそうな心の声を聴いた（!?）飼い主さんは、飽きっぽいふたりのために、季節に合わせてお庭を模様替えすることを決意します。
さっそくホームセンターへ買い出しに出かけると、お買い物が大好きだというふたりはカートに乗り込み、飼い主さんと一緒になって、楽しそうにお花や野菜の苗を見定めるのでした。
帰宅後、飼い主さんが苗を植える準備を始めると、「お手伝いはオイラに任せとけ」とばかりに土いじりに乱入するアティくん。こっそり鉢底石を盗み出したり、苗ポットを倒したり、土に手を入れて「ダメ！こら！」と怒られてスネてしまったりと、お手伝いという名の邪魔を次々と繰り広げる様子に、思わず笑みがこぼれてしまいます。
コンテナを加工してナスのプランターを作ったり、下水直結の画期的な水洗トイレを自作したりと、飼い主さんの発想力と器用さにもびっくり。アティくん念願の「泳げる芝生＝人工芝」をパレットに張り付けた特製の芝生ゾーンが登場すると、「もう離さねぇ！」とばかりに芝生に体をこすりつけて大喜びする様子が捉えられています。
毎週のようにホームセンターへ通った半年間。パラソルやプールのろ過装置も追加されたお庭は、緑いっぱいの見事な「リゾート」へと変貌を遂げました。春に植えた野菜の苗も夏には食べきれないほどの大豊作となり、お庭改造は大成功！かと思いきや、なんとお庭改造計画はまだ半ばなのだとか。この秋もまだまだ飼い主さんのDIYと、アティくんとウイちゃんの「お手伝い」は続きそうです。
愛情たっぷりの手作り「リゾート」で、毎日元気に遊び回るカワウソのアティくんとウイちゃんの姿にほっこり。忙しい日々の中での一服の清涼剤のような、癒やしの動画となっています。
YouTubeの動画内容
関連記事
絶景！阿寺渓谷の美しすぎる川で大はしゃぎ、これぞカワウソたちの夏休み
バスタオル戦争勃発！？洗濯したい飼い主 vs. 激しく抵抗するカワウソ連合、結末はいかに
満開の花桃の里を満喫するカワウソたち、大好物のお店がまさかの閉店で大ショック
チャンネル情報
カワウソのアティとういと一緒に、日本全国の川で泳いでいます。 自然の美しさ、大切さを視聴者の皆様に伝えるとともに、動物福祉について考えるきっかけになれば幸いです。