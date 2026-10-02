オアシス再結成映画がディズニープラスで独占配信！「Wonderwall」フル尺や初公開映像も収録

イギリスを代表するロックバンド「オアシス」の再結成ツアー「Oasis Live ’25」を追ったライブ・ドキュメンタリー映画『オアシス：ドント・ルック・バック・イン・アンガー』が、動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」のスターにて、2026年10月9日（金）より独占配信決定。これにともない、最新の予告映像とキービジュアルが到着した。

再結成ツアーに密着した話題のドキュメンタリー

リアム・ギャラガーとノエル・ギャラガーの兄弟による伝説の再結成ツアー「Oasis Live ’25」に密着し、ロックバンドのカムバックを描いた本作。日本でも東京ドームの二日間で約10万人を動員し、社会現象となったワールド・ツアーの模様を捉えている。さらに、リハーサルやバックステージの様子、20年ぶりに実現したリアムとノエルの合同インタビューも収録されている。

劇場公開では映画批評サイトRotten Tomatoesにて批評家スコア97パーセント、オーディエンススコア98パーセント（10月1日時点）を獲得。日本での公開初日の三日間で動員31,186人、興行収入6,197万円を記録し、『ザ・ビートルズ：ゲット・バック ルーフトップ・コンサート』の初動比較で148.4パーセントとなる大ヒットを記録した。

未公開映像や初公開パフォーマンスを収録

今回のディズニープラスでの配信では、劇場公開版の映像に加えて豪華な未公開特典映像を収録。リアムとノエル・ギャラガーの共同インタビューからの未公開映像や、「Wonderwall」「Slide Away」のフルパフォーマンスが収められている。

さらに、劇場公開版には含まれていない「D’You Know What I Mean?」「Half The World Away」のパフォーマンス映像も初公開となり、ファン必見の特別仕様で独占配信される。

『オアシス：ドント・ルック・バック・イン・アンガー』配信情報

『オアシス：ドント・ルック・バック・イン・アンガー』は、2026年10月9日（金）よりディズニープラスのスターにて独占配信開始。（海外ドラマNAVI）

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