ヴァンパイアが不死身のロックスターに！『ヴァンパイア・レスタト』がU-NEXTで独占配信

アン・ライスの小説を原作とした人気ドラマ『インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア』の新シーズンにあたる『ヴァンパイア・レスタト』が、動画配信サービス「U-NEXT（ユーネクスト）」にて2026年10月2日（金）より独占配信スタート。これにともない、最新の予告編と公式アフターショー『ヴァンパイア・レスタト アフターダーク』の情報が到着した。

耽美な世界から熱狂のステージへ！レスタトの視点で描く新たな物語

本作は、ヴァンパイアであるルイの語りを通して不死の生がもたらす葛藤や愛憎劇を描いてきた『インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア』の第3シーズンにあたる作品。今作では“世界初の不死身のロックスター”となったレスタトの視点から物語が紐解かれていく。

バンドとともに各都市を巡るツアーに臨むレスタト。記憶をたどるインタビューにステージの熱狂が加わり、シリーズは新たな表情を見せていく。キャストにはレスタト役のサム・リードをはじめ、ルイ役のジェイコブ・アンダーソンらおなじみの陣容に加え、ジェニファー・イーリーらが登場して新章を彩る。

キャストと制作陣が舞台裏を語る『ヴァンパイア・レスタト アフターダーク』も配信

あわせて、作品の世界をより深く楽しめる公式アフターショー『ヴァンパイア・レスタト アフターダーク』もYouTubeおよびU-NEXTにて配信される。ホストのリジー・バセットのもと、サム・リードやジェイコブ・アンダーソンらキャスト陣、ショーランナーのロリン・ジョーンズや製作総指揮のマーク・ジョンソンら制作陣が登場する。

番組では各エピソードを振り返りながら物語や登場人物を深く掘り下げ、撮影の舞台裏についてトークを展開。さらにラフなトークやゲーム企画も行われ、ドラマ本編とはひと味違うキャストや制作陣の素顔も楽しむことができる。

『ヴァンパイア・レスタト』配信情報

『ヴァンパイア・レスタト』は、第1話・第2話配信が2026年10月2日（金）よりU-NEXTにて独占配信開始。降毎週金曜2話ずつ配信。※最終話は1話配信（海外ドラマNAVI）

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