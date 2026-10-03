藤本洸大＆桜木雅哉、同い年20歳の二人がタッグ Podcast番組配信決定
藤本洸大と桜木雅哉（原因は自分にある。）がパーソナリティを務めるPodcast番組、藤本洸大＆桜木雅哉「※もはや仕事ではありません」が、9月30日18時よりYouTube、Spotify、Apple Podcast、Amazon Musicにて配信を開始した。
【写真】藤本洸大＆桜木雅哉が仲良くポーズ 「※もはや仕事ではありません」キービジュアル
同い歳で親交のある2人が届けるPodcast番組。「もはや仕事ではないこと」を掲げ、リスナーからのお便りや2人の興味のあるカルチャーを掘り下げていく。気の向くままにリスナーと共に作っていく“脊髄型”トークプログラムとなっている。
藤本は「ずっとラジオに挑戦してみたいと思っていたので、今回、念願が叶って本当に嬉しいです。しかも、唯一の友達である雅哉と一緒にラジオができるなんて、夢のようです」と喜び、「番組では、男子高校生みたいな友達同士ならではの笑える会話をたくさんお届けしていきたいと思っています。皆さんの仕事の合間や、ちょっと息抜きしたい時間に楽しんでもらえるようなラジオになれば嬉しいです。ぜひ、たくさん聴いてください！」と呼びかけた。
桜木は「今年は自分自身ラジオ番組をしたいと思っていたのでお話を聞いた時とても嬉しかったです。そして作品で出会った仲間とラジオをできることに様々な方に感謝したいなと思いましたし、何よりこうだいに感謝したいなと思いました」と振り返る。
そして「こうだいとは20歳コンビということで、皆SUNにはエネルギッシュなラジオをお届けし元気の源になるようなそんなコンテンツにしたいです。また、こうだいとも話しましたが、ラジオ業界に新しい風を吹かすようなそんなラジオにしたいと思っているので皆さんにたくさん聞いていただけたらと思います！」と抱負を語った。
藤本洸大＆桜木雅哉「※もはや仕事ではありません」は、YouTube、Spotify、Apple Podcast、Amazon Musicにて、隔週水曜日18時頃配信。
【写真】藤本洸大＆桜木雅哉が仲良くポーズ 「※もはや仕事ではありません」キービジュアル
同い歳で親交のある2人が届けるPodcast番組。「もはや仕事ではないこと」を掲げ、リスナーからのお便りや2人の興味のあるカルチャーを掘り下げていく。気の向くままにリスナーと共に作っていく“脊髄型”トークプログラムとなっている。
桜木は「今年は自分自身ラジオ番組をしたいと思っていたのでお話を聞いた時とても嬉しかったです。そして作品で出会った仲間とラジオをできることに様々な方に感謝したいなと思いましたし、何よりこうだいに感謝したいなと思いました」と振り返る。
そして「こうだいとは20歳コンビということで、皆SUNにはエネルギッシュなラジオをお届けし元気の源になるようなそんなコンテンツにしたいです。また、こうだいとも話しましたが、ラジオ業界に新しい風を吹かすようなそんなラジオにしたいと思っているので皆さんにたくさん聞いていただけたらと思います！」と抱負を語った。
藤本洸大＆桜木雅哉「※もはや仕事ではありません」は、YouTube、Spotify、Apple Podcast、Amazon Musicにて、隔週水曜日18時頃配信。