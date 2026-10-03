ハリウッドの大物タレントエージェント、メーガン妃の今後のキャリアについて意味深コメント
家族とともにイギリスに拠点を移したメーガン妃。Netflixの人気ドラマシリーズ『ジェントルメン』の出演交渉も囁かれる中、一時期彼女を担当していたハリウッドの大物タレントエージェントが、彼女の今後のキャリアについて、意味深な発言をした。
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このたびアメリカの大手タレント事務所、ウィリアム・モリス・エンデバー（WME）グループの幹部であるアリ・エマニュエルが、英紙TIMESのインタビューに登場。メーガン妃について聞かれ、「昨年、別々の道を歩むことになった」と簡潔に話し、妃の今後のキャリアについては、「素晴らしいのは、もうそれついて考えなくても良いことだ」と答えた。
これまでの報道によると、WMEは 2023年4月、メーガン妃と、妃がヘンリー王子と立ち上げたコンテンツ制作会社「アーチウェル」の代理人となったことをSNSで公表。幹部であるエマニュエルが自らチームを組んで担当するとしていたが、後に両者の関係が終わったことが発覚。妃の「要求が多すぎる」ことが原因であるなどと伝えられた。一方Peopleによると、同社は今も、妃とアーチウェルの代理人を務めているようだ。
リーガルドラマ『SUITS／スーツ』でブレイクしたメーガン妃は、2017年11月にヘンリー王子との婚約を発表。シーズン7を最後に同ドラマを降板し、以降は俳優業から離れていたが、昨年、Amazon MGM Studiosの映画『Close Personal Friends（原題）』にカメオ出演した。
先月初めには、ガイ・リッチーが手掛ける『ジェントルメン』のシーズン3に出演交渉中であるとの噂が浮上したが、「英国での反発があまりにも激しい」ために白紙になったと報じられた。
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