来週の『ブラッサム』“珠”石橋静河、同級生“忍”木竜麻生から同人誌制作を持ちかけられる
石橋静河が主演する連続テレビ小説『ブラッサム』（NHK総合／毎週月曜～土曜8時ほか）の第2週「父からの、解放」が10月5日～10月9日に放送される。
【写真】松本穂香演じる親友の梅『ブラッサム』第6回より
第115作目にしてNHK大阪放送局制作50作目の連続テレビ小説となる本作は、明治・大正・昭和を駆け抜けた作家・宇野千代の生涯を大胆に再構成し、フィクションとして描く物語。幼い頃からの夢をあきらめず、故郷の山口・岩国を飛び出し、苦難の中でも“幸せのかけら”を見つけ、常に人々の背中を押し続けた主人公・葉野珠（石橋）の姿を活写。人気作家となった1980年代の珠を加賀まりこが演じる。
■第6回（10月6日放送）あらすじ
大正2年、高等女学校の四年生となった葉野珠。女学校では「良妻賢母」育成のための教育が徹底されており、岩田屋の手伝いをする親友の梅（松本穂香）は、そんな珠のことをうらやましがる。しかし、珠やその同級生・角田忍（木竜麻生）たちは女性が自由に生き方を決められない現状に対し、それぞれに割り切れない思いを抱いていた。
ある日、忍がその皆の秘めた思いを表現するための「同人誌」を作ろうと提案する…。
連続テレビ小説『ブラッサム』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。
【写真】松本穂香演じる親友の梅『ブラッサム』第6回より
第115作目にしてNHK大阪放送局制作50作目の連続テレビ小説となる本作は、明治・大正・昭和を駆け抜けた作家・宇野千代の生涯を大胆に再構成し、フィクションとして描く物語。幼い頃からの夢をあきらめず、故郷の山口・岩国を飛び出し、苦難の中でも“幸せのかけら”を見つけ、常に人々の背中を押し続けた主人公・葉野珠（石橋）の姿を活写。人気作家となった1980年代の珠を加賀まりこが演じる。
大正2年、高等女学校の四年生となった葉野珠。女学校では「良妻賢母」育成のための教育が徹底されており、岩田屋の手伝いをする親友の梅（松本穂香）は、そんな珠のことをうらやましがる。しかし、珠やその同級生・角田忍（木竜麻生）たちは女性が自由に生き方を決められない現状に対し、それぞれに割り切れない思いを抱いていた。
ある日、忍がその皆の秘めた思いを表現するための「同人誌」を作ろうと提案する…。
連続テレビ小説『ブラッサム』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。