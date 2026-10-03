考察がはかどる！ 日曜劇場『VIVANT』後半戦キャラクタービジュアルをイッキ見
4日に第19話が放送される堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』第2シーズン（TBS系／毎週日曜21時）より、出演者の最新キャラクタービジュアルを一気にチェックする。
【写真】表情がそれぞれ違う！ 各キャラクタービジュアルをイッキ見
本作は大手商社の社員にして自衛隊の特殊部隊“別班”メンバーの乃木憂助（堺）を主人公にしたアクション・アドベンチャー大作。2023年7月期に放送された第1シーズンでは、乃木が日本の公安警察をも巻き込みながら謎のテロ組織「テント」と戦う姿をスリリングに活写。壮大な映像と二転三転するストーリーが話題を呼び、社会現象を巻き起こした。第2シーズンは前作のラストシーン直後から物語が始まる。
公開されている新ビジュアルは、乃木憂助（堺）、リュウ・ミンシュエン（堺）、野崎守（阿部寛）、柚木薫（二階堂ふみ）、ノコル（二宮和也）、黒須駿（松坂桃李）、新庄浩太郎（竜星涼）、櫻井里美（キムラ緑子）、アリ（山中崇）、東条翔太（濱田岳）、チンギス（Barslkhagva Batbold）、太田梨歩（花岡すみれ）、ジャミーン（本間さえ）、ハン・リンシン（宮下今日子）、チョッキー（Ohm‐Tanapak／オーム・タナパック）、ドラム（富栄ドラム）の16人。
顔に汚れをつけながら険しい表情をする出演者もいれば、叫ぶような表情、寂しさや切なさを感じさせる出演者もいる。表情はいったい何を意味するのか--。
第2シーズン開始前に公開されていたキャラクタービジュアルの表情と今回の出演者の表情を見比べると新しい発見があるかもしれない。
4日放送の19話は、ノコル（二宮）の協力を得て、別班奪還作戦のメンバーが勢ぞろい。いよいよ別班奪還作戦がスタートする。「誰一人として死なせない、全員生きて帰る」と意気込む乃木（堺）は捕えられた別班員を救出すべく、最大の試練に挑む。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンは、TBS系にて毎週日曜21時放送。
【写真】表情がそれぞれ違う！ 各キャラクタービジュアルをイッキ見
本作は大手商社の社員にして自衛隊の特殊部隊“別班”メンバーの乃木憂助（堺）を主人公にしたアクション・アドベンチャー大作。2023年7月期に放送された第1シーズンでは、乃木が日本の公安警察をも巻き込みながら謎のテロ組織「テント」と戦う姿をスリリングに活写。壮大な映像と二転三転するストーリーが話題を呼び、社会現象を巻き起こした。第2シーズンは前作のラストシーン直後から物語が始まる。
顔に汚れをつけながら険しい表情をする出演者もいれば、叫ぶような表情、寂しさや切なさを感じさせる出演者もいる。表情はいったい何を意味するのか--。
第2シーズン開始前に公開されていたキャラクタービジュアルの表情と今回の出演者の表情を見比べると新しい発見があるかもしれない。
4日放送の19話は、ノコル（二宮）の協力を得て、別班奪還作戦のメンバーが勢ぞろい。いよいよ別班奪還作戦がスタートする。「誰一人として死なせない、全員生きて帰る」と意気込む乃木（堺）は捕えられた別班員を救出すべく、最大の試練に挑む。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンは、TBS系にて毎週日曜21時放送。