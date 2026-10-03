ジャイアントパンダ保護研究センター「雅安基地」で暮らすシャンシャン＝2026年4月、中国四川省雅安市（共同）

中国四川省のジャイアントパンダ保護研究センター「雅安基地」に、多くの日本人観光客が訪れている。お目当ては雌のシャンシャン（9歳）。東京都の上野動物園から中国に返還された後も「推し活」を続け、飼育員の愛情を受けて健やかに育つ姿を見守っている。2026年1月に日本で暮らすパンダはゼロになり、再来訪を望む声も上がる。（共同通信中国総局＝杉田正史）

「きょうは好物のリンゴだと思う」。2026年4月下旬、基地を訪れた日本人約10人が「推し」の食事を巡り熱い議論を交わしていた。シャンシャンが屋外の活動エリアに現れるとカメラのシャッターを切り、撮った写真に満足そうな表情を浮かべた。

上野動物園で圧倒的な人気を誇ったシャンシャンは2023年2月、中国に返還された。飼育員の趙蘭蘭さん（40）は直後のシャンシャンについて「強いストレスで、取り乱した状態だった」と振り返る。音にとても敏感で、自然に囲まれた基地の風や、草木の揺れにも反応していたと話す。

趙さん自身のプレッシャーも大きかった。海外から返還されたパンダと触れ合うのは初めて。中国の短文投稿サイト微博（ウェイボ）を通じてシャンシャンの注目度の高さを知った。飼育員に必要な「思いやり、注意深さ、責任感」を胸に接するうち、次第に打ち解けることができたという。

「ご飯だよ、こっちに来て」。趙さんが、よだれを垂らしたシャンシャンの口元に果物を運ぶ。シャンシャンは隣にいた記者への警戒感からか、屋内施設を動き回っていたが、かけ声に緊張がほぐれ、次々とほおばっていく。趙さんはバナナのような形をした排せつ物を片付けながら「健康状態を確認するのに大切だ」と説明した。

2026年1月、上野動物園で飼育されていた双子の雄シャオシャオと雌レイレイも中国に返還された。パンダが初来日したのは1972年。約半世紀ぶりに日本からパンダがいなくなった。2025年11月の高市早苗首相の台湾有事に関する国会答弁で日中関係は急速に悪化、パンダ外交も停滞した。

雅安基地には連日のように日本人の観光客が訪れている。東京から来た水口奈津季さんは、返還後のシャンシャンに会うのは6回目だといい「美形な顔立ちと、おちゃめな行動が魅力的で、毎回かわいさが増している」と笑顔。50代女性は「シャンシャンの成長をずっと見続けてきた」と話し、日中関係は冷え込んでいるが「日本にまたパンダが来ることを願っている」と期待した。

ジャイアントパンダ保護研究センター「雅安基地」で暮らすシャンシャン（奥）を見るため集まった人たち＝2026年4月、中国四川省雅安市（共同）

シャンシャンの排泄物＝2026年4月、中国四川省雅安市（共同）

ジャイアントパンダのシャンシャンにリンゴをあげる飼育員の趙蘭蘭さん＝2026年4月、中国四川省雅安市（共同）

上野動物園、中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安基地