2026年「楽しみな秋ドラマ」ランキング 第1位は上白石萌音5年ぶり“火10”ドラマ！
肌寒い季節がやって来るとともに続々とスタートを切っている秋ドラマの数々。今回クランクイン！では2026年10月からスタートする「秋ドラマ」の期待度アンケートを実施した。第1位に輝いたのは、上白石萌音が主演を務める10月13日スタートの『いろはの恋は時代（とき）をかける』（TBS系／毎週火曜22時）だった。
【写真】2026年「楽しみな秋ドラマ」ランキングTOP10フォトギャラリーでチェック！
今回の結果は、クランクイン！が2026年9月25日～29日の5日間、10月スタートの秋ドラマの作品の中から、読者が期待している作品についてアンケートを実施し、集計したもの。投票は1人につき3票まで。2004名から回答があった。
『いろはの恋は時代をかける』は、令和の小学校教師の身体に江戸娘の魂がタイムスリップしたことから始まる、300年の時を越えたロマンティックコメディ。主演の上白石が、令和の小学校教師の彩葉と江戸娘のいろはの一人二役を演じるほか、Snow Man・向井康二、山中柔太朗、大森元貴、剛力彩芽、大西礼芳、白山乃愛、イモトアヤコ、YOUの出演が決定している。主題歌にMISIAの新曲「さよならばっか」が発表されている。
同じ火曜22時枠で放送された『恋はつづくよどこまでも』、『オー!マイ・ボス!恋は別冊で』に続き、上白石萌音がTBS火曜10時に5年ぶりに帰って来る。回答者からも「火曜10時に戻ってきた萌音ちゃん楽しみ！」「上白石萌音さんが火ドラに5年ぶりに帰ってきて、ヒット作を沢山出している方だと思うのでとても楽しみです。」「上白石萌音さんの火曜10時 恋つづボス恋に続き注目してます 萌音ちゃんのお芝居が大好きなのでドラマで観られるだけでも嬉しい」といった声が寄せられたほか、「上白石萌音さんと、向井康二さんの掛け合いがどのようになるのかとても楽しみ」「上白石萌音ちゃんと向井康二くんの共演が何より楽しみ」と、向井との共演への期待の声、さらに脚本をNHK特集ドラマ『流行感冒』などで知られる長田育恵が手がけることに対しての期待の声も寄せられている。
【写真】2026年「楽しみな秋ドラマ」ランキングTOP10フォトギャラリーでチェック！
今回の結果は、クランクイン！が2026年9月25日～29日の5日間、10月スタートの秋ドラマの作品の中から、読者が期待している作品についてアンケートを実施し、集計したもの。投票は1人につき3票まで。2004名から回答があった。
同じ火曜22時枠で放送された『恋はつづくよどこまでも』、『オー!マイ・ボス!恋は別冊で』に続き、上白石萌音がTBS火曜10時に5年ぶりに帰って来る。回答者からも「火曜10時に戻ってきた萌音ちゃん楽しみ！」「上白石萌音さんが火ドラに5年ぶりに帰ってきて、ヒット作を沢山出している方だと思うのでとても楽しみです。」「上白石萌音さんの火曜10時 恋つづボス恋に続き注目してます 萌音ちゃんのお芝居が大好きなのでドラマで観られるだけでも嬉しい」といった声が寄せられたほか、「上白石萌音さんと、向井康二さんの掛け合いがどのようになるのかとても楽しみ」「上白石萌音ちゃんと向井康二くんの共演が何より楽しみ」と、向井との共演への期待の声、さらに脚本をNHK特集ドラマ『流行感冒』などで知られる長田育恵が手がけることに対しての期待の声も寄せられている。