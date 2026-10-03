トム・クルーズ、再会したウィリアム皇太子夫妻を称賛「カリスマ性がある」
最新作『DIGGER／ディガー』のロンドンプレミアにて、イギリスのウィリアム皇太子夫妻とレッドカーペットを歩いたトム・クルーズ。『トップガン マーヴェリック』のロンドンプレミア以来となる再会について感想を口にした。
【写真】キャサリン妃の鮮やかなドレス姿 エリザベス皇太后のネックレスとダイアナ妃のイヤリングを身に着けて登場
Peopleによると、現地時間9月25日放送の英トーク番組『グレアム・ノートン・ショー』に出演したトムは、22日にロンドンのレスター・スクエア・ガーデンで開催された映画『DIGGER／ディガー』のワールドプレミアに出席した皇太子夫妻について質問され、「彼らはカリスマ性があってすばらしい。楽しい時間を過ごしました」と称賛した。
夫妻は2022年5月にも、トムが主演する『トップガン マーヴェリック』のロンドンプレミアに英国を代表する“ベスト・オブ・ザ・ベスト”なスペシャルゲストとして来場。モノクロのドレスをまとったキャサリン妃の手をとり、エスコートするトムの姿にも注目が集まった。
今年は、イギリスのテレビ・映画業界で働く人々を支援する慈善団体「The Film and TV Charity」をサポートするために来場した夫妻。キャサリン妃は、ジェニー・パッカムによるプラムカラーのロングスリーブドレスに、エリザベス皇太后のアメジストのソートワールネックレスと、ダイアナ妃から受け継いだパールのドロップイヤリングを合わせた装いを披露。ウィリアム皇太子もベルベット地のタキシード姿で、トムやアレハンドロ・G・イニャリトゥ監督らと談笑する様子がキャッチされた。
なおトムは、ロンドンの後、メキシコシティ、ロサンゼルス、ソウルと回り、プロモーションツアーの最終地として来日し、ジャパンプレミア レッドカーペットイベント、ジャパンプレミア スクリーニングなど、さまざまなプロモーション活動を行う予定。トムの来日はこれが通算26回目となるが、2006年に日本記念日協会によって認められた“トムの日”（10月6日）に本人が来日するのは、これが初めてとなる。
映画『DIGGER／ディガー』は、10月9日より全国公開。
【写真】キャサリン妃の鮮やかなドレス姿 エリザベス皇太后のネックレスとダイアナ妃のイヤリングを身に着けて登場
Peopleによると、現地時間9月25日放送の英トーク番組『グレアム・ノートン・ショー』に出演したトムは、22日にロンドンのレスター・スクエア・ガーデンで開催された映画『DIGGER／ディガー』のワールドプレミアに出席した皇太子夫妻について質問され、「彼らはカリスマ性があってすばらしい。楽しい時間を過ごしました」と称賛した。
今年は、イギリスのテレビ・映画業界で働く人々を支援する慈善団体「The Film and TV Charity」をサポートするために来場した夫妻。キャサリン妃は、ジェニー・パッカムによるプラムカラーのロングスリーブドレスに、エリザベス皇太后のアメジストのソートワールネックレスと、ダイアナ妃から受け継いだパールのドロップイヤリングを合わせた装いを披露。ウィリアム皇太子もベルベット地のタキシード姿で、トムやアレハンドロ・G・イニャリトゥ監督らと談笑する様子がキャッチされた。
なおトムは、ロンドンの後、メキシコシティ、ロサンゼルス、ソウルと回り、プロモーションツアーの最終地として来日し、ジャパンプレミア レッドカーペットイベント、ジャパンプレミア スクリーニングなど、さまざまなプロモーション活動を行う予定。トムの来日はこれが通算26回目となるが、2006年に日本記念日協会によって認められた“トムの日”（10月6日）に本人が来日するのは、これが初めてとなる。
映画『DIGGER／ディガー』は、10月9日より全国公開。