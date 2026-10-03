「あのダウン、ちょうど気を抜いたところだぞ！」…父でありトレーナーの真吾氏が明かす拓真選手への「3発ビンタ」の真意

9月27日に行われたWBC世界バンタム級タイトルマッチ、井上拓真選手と那須川天心選手の注目の再戦が行われ、王者・拓真選手は判定勝ちを収めた。拓真選手はいかにして勝利を掴んだのか？ 今回の試合の裏側を、父にしてトレーナーの井上真吾氏に聞いた。

3発のビンタ

──今回の試合、どのように評価されますか？

真吾：ダウンの部分を除けば予想通り、練習通りして来た通りのテクニックを出せて、いい試合だったと思います。あのダウンを除けばほぼ試合を支配できていた。自分たちの思った通りの試合ができたかなと。

──試合終了後、判定のコールが出るまでの合間に拓真選手を指さして、なにか強い口調でおっしゃっていましたね？

真吾：「あのダウンは気を抜いたところだからな」と。拓にもそれはわかっているので「そうだよね」──そんな感じのことでした。

──第7ラウンドが終了して拓真さんがコーナーに戻ってきたときの第一声もそんな感じ？

真吾：そうです。「あのダウン、ちょうど気を抜いたところだぞー！」と。

練習の時にも時々あったんです、あんなふうにふっと気を抜くときが。第1戦の時は表情に出さずに淡々と、と言っていて、その通りにできましたが、今回はちょっと気の緩みが出てしまった。

そこに「スコーン！」ともらってしまった。

それで自分もイラッときて、帰ってきたときに活を入れたんです。「パンパンパーン！」と3発ビンタを。気合いを入れなきゃならないんで。

──真吾さんは、あんまりそういうことはしないですよね？

真吾：（苦笑い）あんまりしないです。虐待で訴えられますから（笑）。

あれは、気を引き締めさせるため。だから強く叩く必要はない。目覚めさせるための気合いの注入。

で、次のラウンド、「取り返すぐらいの気持ちで行け！」と送り出し、拓も「ダーン！」と行ったんで、向こうにペースを渡さずにすんだ。だからあれはあれで、すごく意味があったと思います。

あれがなければ向こうが来ていた。そうすると向こうのペースになってしまう。そこを絶対に止めなければならなかったんで。

──つまり第8ラウンドは真吾さんの指示があって、拓真さんはああいう攻勢に出たのですね？

真吾：本人もそう言ってました。自分が「ガン！」と言ったんで、ここは出なけりゃまずいと思ったと。

試練の2分半と一瞬の「甘さ」

──ダウンで天心選手に傾きかけた流れをみごとに断ち切りました。

真吾：そうですね。それに天心選手は第7ラウンドの攻撃でかなりスタミナを消耗したんじゃないでしょうか。そこに第8ラウンド、拓真のほうが攻めたので、流れが向こうに行かなかった。

──ダウンのダメージはどうでした？

真吾：一瞬はあったらしいです。「バチーン！」と効いて尻餅をついたわけですから。

ただ、フラッシュダウンで引きずるものではなかった。脚には来ていなかったですから。でもダウンを喫したのは事実なんで、拓真はディフェンスをしながら体力の回復を待ったそうです。

──ダウンしたのが開始から30秒後ぐらい。まだあと2分半も残っていました。

真吾：ほんとに効いていたら、たたみかけられていたはずなんです。逆に天心サイドからみれば、もったいなかったことでしょう。あそこでたたみかけたかったはずですから。でもあまりダメージがなかったから、2分半も、しのぐことができたんです。

──たしかに残りが1分になったあたりでは、回復して逆にカウンターを合わせようとしたりしていましたね。

真吾：それもあって天心選手も攻めきれなかった、という面はあったでしょうね。

──あれ、そもそもなぜ笑ったんですか？

真吾：その前の攻防でお互いパンチをかわし合って、そのやりとりの中でああいうことになったみたいです。で、そこに「スコーン！」ともらってしまった。

必要のない気の緩み。

戦っている最中だから「そんなのいらねんじゃね？」って自分はイラッとしましたね。

──拓真さんの性格の優しさが出てしまった？

真吾：（ため息交じりに）優しいというか、甘さというか。でもあれで肝に銘じたんじゃないですか。

──やっぱり気を抜いたことには腹が立った？

真吾：腹が立ちましたよー、イラッときましたよー。何してんだよ、気ぃ抜いてんじゃねえよって。

だってもし、あれがもっと強いパンチだったら、あれで終わってるんですよ！ いらないんです、試合中にそんなのは！

「全然なかった」ボディーアッパーのダメージ

──その後、ロープ際に詰められてから、かなり強い左のボディーアッパーを受けていたように見えましたが？ あのダメージは？

真吾：全然なかったみたいです。自分が気づかない、流れでもらうボディーは効きます。でもあのときは、来るのを予測しているから腹に力を入れていた。そういうときには効かないですから。

だからファンの方が見ていて思ったようなダメージはなかった。ラウンドが終わってコーナーに戻ってきたときにはダメージは抜けていましたから、そこでの心配はなかったです。

（2026年10月1日電話インタビュー。聞き手：＋α新書編集部）

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