ホロライブ・水宮枢、超人的なマルチタスクをこなす“先輩”に驚き「ドパガキやん完全にｗ」
「ホロライブ」所属VTuber・水宮枢さんが、3日までにチャンネルを更新。楽屋でマルチタスクをこなす多忙な“先輩”のことを語った。
【動画】日々の仕事や鬼タスクをこなす先輩を語る枢さん（3：09：15ごろ）
枢さんは、ゲーム『マインクラフト』を使用した企画「マイクラ肝試し2026」を先輩の風真いろはさん＆癒月ちょこさんと遊びながら、サイン書きやサムネイル作成など日々の仕事についての悩みを赤裸々にトーク。
最近はゲーマーズの白上フブキさんと楽屋が一緒になったそうで「仕事しながら『ホロライブドリームス』回して、PCでは別のゲームのデイリーもやってるみたいな」と、フブキさんのマルチタスクっぷりを明かし、いろはさんとちょこさんはこれに「ドパガキやん完全にｗ」「みんなマメすぎない？」と感想を漏らした。
この話題にファンからは「こういう雑談が一番栄養価が高い」「大先輩に『ドパガキやん』で笑った」「リアルな仕事上の話してるの珍しいな」「アイドルの裏の仕事の話ガッツリ聞けるの貴重だな」などの反響が集まってる。
引用：YouTubeチャンネル「Su Ch. 水宮枢 - FLOW GLOW」
【動画】日々の仕事や鬼タスクをこなす先輩を語る枢さん（3：09：15ごろ）
枢さんは、ゲーム『マインクラフト』を使用した企画「マイクラ肝試し2026」を先輩の風真いろはさん＆癒月ちょこさんと遊びながら、サイン書きやサムネイル作成など日々の仕事についての悩みを赤裸々にトーク。
最近はゲーマーズの白上フブキさんと楽屋が一緒になったそうで「仕事しながら『ホロライブドリームス』回して、PCでは別のゲームのデイリーもやってるみたいな」と、フブキさんのマルチタスクっぷりを明かし、いろはさんとちょこさんはこれに「ドパガキやん完全にｗ」「みんなマメすぎない？」と感想を漏らした。
この話題にファンからは「こういう雑談が一番栄養価が高い」「大先輩に『ドパガキやん』で笑った」「リアルな仕事上の話してるの珍しいな」「アイドルの裏の仕事の話ガッツリ聞けるの貴重だな」などの反響が集まってる。
引用：YouTubeチャンネル「Su Ch. 水宮枢 - FLOW GLOW」