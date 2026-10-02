海外時事クリエイターの僕氏が自身のYouTubeチャンネルで「【多文化共生は不可能】アフリカでも限界‼︎セネガルで外国人排斥の高まり…首相が非難する一方で在留ルール厳格化【多文化共生×移民問題】」を公開した。動画では、セネガルで高まる外国人排斥のニュースを取り上げ、移民問題は先進国だけの課題ではないとし、多文化共生の難しさと国境管理の重要性について語っている。



僕氏は、セネガルの首相が国内の排外主義を非難する一方で、外国人に在留ルールの厳守を求め、出入国管理を厳格化する方針を示したニュースを紹介。「外国人への差別は許さない」ことと「外国人の在留管理は厳格に行う」ことを政府が同時に進めようとしていると解説した。



問題が起きている背景として、善良な外国人と犯罪に関わる外国人の見分けがつかないことによる不満や、若年失業率が約23%に達していることへの経済的な不満を挙げた。さらに、南アフリカやケニアなど他のアフリカ諸国でも同様の事態が起きており、多文化共生は先進国だけの問題ではないと指摘する。その上で、「別の文化背景を持つ人々を混ぜるのは無理」と語り、だからこそ国境が存在し、多文化共生は事実上不可能だという見解を示した。



また、日本でも今後同じ問題が深刻化する可能性に言及し、「外国人への差別と外国人政策への批判は別」だと強調。「差別だ」というレッテル貼りに屈してはならないと訴えた。最後に、SNS上の感情的な情報や対立を煽る投稿を鵜呑みにせず、合法的に暮らす外国人と違法行為を行う個人を分けて考えるべきだと、視聴者に冷静な対応を求めて動画を締めくくった。



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